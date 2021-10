Uomini e Donne: il tronista Joele è squalificato. Le parole di Maria De Filippi

Nella puntata del 15 ottobre, una violazione del regolamento fa decadere un trono Alessandro Alicandri







Nella puntata del 15 ottobre, Maria De Filippi e la produzione di “Uomini e Donne” squalificano il giovane tronista Joele Milan. Ecco com'è andata. Partiamo dalle parole di Maria De FIlippi: «Questa trasmissione nasce perché due persone si incontrino e si piacciano. Può capitare che si piacciano poco o molto, poi che si cambi idea o che non ci si allontani subito. A volte può capitare che una persona ti piaccia così tanto che hai voglia di sentirla subito e non c’è nulla di male, soprattutto quando si è giovani. Per correttezza però queste cose quando accadono, non possiamo far finta di nulla. Ci sono persone che vengono con delle aspettative come Maria e Domiziana».

Viene così mostrato un momento in cui Joele e Ilaria parlano durante un ballo. «Ti ha iniziato a seguire il mio migliore amico e tu non hai ricambiato» dice lui. Nella conversazione emerge una proposta di Joele perché si scambino i numeri di telefono attraverso il profilo di questo amico. Lei forse non ha capito l'intento di Joele, che viola la trasmissione, ma in ogni caso ha iniziato a seguire questo amico.

Gioele: «Mi dispiace, lei non c’entra nulla. Posso dire che non c’è stato alcun messaggio tra noi, anche se non mi credereste». In pratica Gioele ammette di aver sbagliato, ma che le su intenzioni non erano di contattare davvero la ragazza, ma solo di “fare lo scemo” perché interessato a lei.

Ilaria ribatte: «Non avevo capito che volesse scambiare i numeri di telefono, io ho detto che sarebbe stato un problema solo perché non mi sembra corretto seguire i ragazzi che mi aggiungono sui social in questo momento».

Gli opinionisti Tina e Gianni sono furiosi e chiedono immediatamente l’espulsione di Gioele. Maria dice: «Voi avete tutta la ragione, siete giovani, per sentirvi, ma noi come programma abbiamo tutto il diritto di dire “questo trono non può andare avanti perché è una presa in giro”. Lo dico senza problemi, nemmeno uno». Così i ragazzi hanno dovuto abbandonare lo studio tra le voci furiose di Maria (la corteggiatrice) e soprattutto di Domiziana che si è sentita presa in giro urlando tutto il suo dissenso.