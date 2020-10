Uomini e Donne: Jessica (a sorpresa) sceglie Davide

02 Ottobre 2020 | 15:47 di Alessandro Alicandri

L'amore non si sceglie, accade. È così che potremmo riassumere la storia tra la tronista Jessica e il corteggiatore Davide, che nella puntata del 2 ottobre su Canale 5 si sono scelti. Jessica è una donna complessa, una tronista fuori dai canoni: dietro la lingua tagliente e i suoi scontri con i cavalieri Armando e Nicola (Sirius), si nasconde una creatura dolcissima. L'ha detto: "Io quando mi piace qualcuno, divento piccola così".



È successo con Davide: lui si è fatto notare come sosia di Yan Caman ma ha dimostrato di non essere bello e basta. Ha mostrato fin da subito comportamenti sorprendenti, un carattere da uomo dall'apparenza rude ma dai modi gentili, senza mai entrare troppo in polemica con altre persone. Dopo appena tre settimane e una manciata di esterne i due si sono resi conto di essere coinvolti in qualcosa di più di un'attrazione fisica.

Lei ha un figlio di cinque anni, Kevin, e una vita molto complessa per una ragazza di soli 29 anni. Nonostante le resistenze che fin dall'inizio si era imposta perché è solita tuffarsi nelle relazioni... Davide le ha fatto cambiare idea. Oggi i due ragazzi si sono scelti per la pura esigenza di potersi vedere di più, di poter parlare privatamente di temi seri e importanti che Jessica non se la sente di condividere a telecamere accese.



Simone, il corteggiatore che insieme a Davide contendeva un posto nel cuore di Jessica, si è mostrato deluso ma è comunque contento per lei: "Le auguro ogni bene" dice. "Kevin l'ha visto in televisione e durante un nostro ballo, si è emozionato" ha detto Jessica.



La rapidità nella scelta di Jessica non ha comunque battuto il record di pochi giorni raggiunto da Cristina Plevani.