“Uomini e Donne”: la scelta di Giovanna Abate

08 Giugno 2020 | 13:39 di Alessandro Alicandri

La storia di Giovanna Abate a "Uomini e Donne" è forse una delle più intriganti degli ultimi anni. La giovane imprenditrice romana si è ritrovata in piena quarantena a dover ridiscutere i suoi sentimenti alla luce dell'emergenza sanitaria. Aveva due "pezzi di cuore", divisa tra il premurosissimo Sammy e il galantuomo Alessandro. La distanza e se possibile anche la competizione tra Alessandro e Sammy ha trasformato questi due rapporti in un inferno: da una parte Sammy non era disposto a condividere in modo chiaro un pezzo della sua storia privata, con una relazione importante chiusa e un figlio che non ha voluto subito mettere nel "piatto" della loro conoscenza. Alessandro invece era sempre più infastidito dall'attrazione fatale con Sammy, basata più sullo scontro che sul romanticismo. Nessuno dei due sarebbe stato disposto a dirle di sì dopo tutte le litigate delle ultime puntate ma come dicono i nonni, tra i due litiganti, il terzo di solito gode. Di solito.



Al momento giusto è arrivato "Alchimista", nome usato in chat durante le settimane di "Uomini e Donne" registrate fuori dallo studio televisivo. Ogni giorno il misterioso ragazzo ha sempre riservato sorprese e attenzioni pensate per stupire Giovanna e farle capire che un rapporto d'amore nasce dall'amore e non dagli attriti. Così Giovanna, affascinata dal mistero di questo ragazzo e dai suoi gesti, ha voluto continuare la conoscenza anche al ritorno in studio. Dopo poche puntate, Alichimista si è tolto la maschera da Dalì rivelando la sua identità: è Davide Basolo un barman bellissimo e con tanti ideali corrispondenti alla visione di Giovanna. Gli occhi di lei delle ultime puntate dicevano tutto, ma qualcosa nel frattempo è cambiato.

Alessandro nel frattempo ha abbandonato "Uomini e Donne" perché stato coinvolto dai gossip nella sua vecchia storia con Serena Enardu nata a Temptation Island. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha "smascherato" dei rapporti molto più intensi di quelli raccontati da lui in tv. Alessandro ha poi ammesso di non averli raccontati in modo completo per tutelare Serena e suo figlio. Sammy invece dal canto suo si è ripresentato per corteggiarla durante un'esterna con Davide, dando dopo tante settimane di scontri e litigi, dei chiari segnali di riavvicinamento. Da qui sono nati nuovi dubbi, grandi incertezze ma un rinnovato legame tra tra Sammy e Giovanna.



Nella puntata dell'8 giugno Giovanna Abate alla fine ha scelto Sammy. Qui vi spieghiamo con quali parole, raccontandovi i fatti della puntata.

I fatti della puntata

Dopo aver visto le ultime esterne con Sammy e Davide, Giovanna ha fatto uscire entrambi per poi richiamarli e fare la sua scelta. C'è grande tensione nei due ragazzi ma Giovanna, seppur molto emozionata, è risoluta e sa esattamente cosa fare. "Dopo una grande delusione d'amore avuta qui, ero contenta di poter ascoltare di nuovo i miei sentimenti. Poi è arrivata la pandemia e non mi pareva vero... per una volta che avevo provato a dimettermi in discussione...». Giovanna esprime profonda gratitudine al programma per averle fatto riscorprire l'amore, a prescindere dall'assenza di contatto fisico. Giovanna ha chiesto di poter toccare le mani di Maria De Filippi per ringraziarla.



Parla prima con Davide: "Il nostro è stato un percorso inverso. Di solito le persone hanno a possibilità di avere contatti fisici e poi mentali. In questo modo nuovo io e te abbiamo scoperto qualcosa che ci ha legato in modo intenso... senza toccarci. Le nostre menti si sono perfettamente intersecate. Con il tuo modo di essere mi hai fatto vivere delle emozioni che hanno fatto un grande "boom" dentro il mio cuore. Vorrei ringraziarti, perché a prescindere dalla scelta ho conosciuto due persone che mi hanno fatto pensare al fatto che l'amore porta sempre altro amore. Io di te mi sono fidata fin da subito e io di solito non lo faccio. Davide tu sei una persona perfetta perché sei così naturalmente. La Giovanna che vedo con te è una Giovanna spensierata e bella che in amore non ha bisogno di pretendere. Una conoscenza così come quella che ho avuto con te non potrò mai averla in futuro. Poi ci siamo ritrovati in studio e ho avoluto la sensazione che la mia scelta potessi essere tu. Mi sono stremata chiedendomi cosa fare... sarò sempre sincera con te... tutto mi porta oggi a non poterti dire che sei tu la mia scelta, perché mi comporterei come la Giovanna che penso di essere e non quella che sono davvero. Devo ascoltarmi perché non vorrei tu fossi un ripiego”.



Davide ci è rimasto malissimo, com'è chiaro. Sapeva che Sammy era l'unica persona con cui lei aveva una vera compatibilità, ma ha voluto provarci fino in fondo. “Ho fatto vedere a tutti quello che sono, ce l'ho messa tutta non è bastato, non è facile accettarlo”.

Arriva in studio Sammy e lei dice: "Giochiamo a fare i simili noi due, buttando spesso tutto in caciara e oggi è giusto che ci ascoltiamo. Dopo tutto quello che abbiamo passato assieme... Quando sono entrata qui dentro non pensavo di vivere le emozioni che ho vissuto e tu sei la prima persona di cui poi ho parlato alle mie amiche perché mi sei rimasto dentro. Ho scoperto che sei un uomo che tirava fuori la Giovanna che sono davvero. C'è stata la pandemia e la persona che ricordavo e che ho vissuto, ad un certo punto non l'ho vista più. Non eri più quello che mi lasciava il suo profumo addosso e che il giorno dopo lo sentivo ancora. Eri distante da me e da un possibile noi. Avevo paura di perderti e a un certo punto ti ho perso. Questo è successo quando un'altra persona mi ha datto quello che io avrei voluto avere da te. Non ti sentivo più, nemmeno quando ci siamo rivisti durante le esterne. Io non so come fare a dirtelo perché la Giovanna che conosco può dirti che sei tu la mia scelta e io credimi che a tutto questo ci ho sempre creduto. Ma c'è uno sguardo che mi smuove un sorriso che mi nasce sempre con te, quando parlo con te ed è il tuo. La mia scelta sei e sarai sempre tu”.



Sammy risponde: "Devo essere sincero, voglio dire le cose come stanno. Di una cosa sono sicuro, non credo di averti mai illuso, credo di volere al mio fianco una persona che sia in grado di tirare fuori il meglio dia stabilità e serenità. Con questo io non ti sto dicendo che è colpa mia o colpa tua, voglio una persona che sappia apprezzare i miei pregi e i miei difetti. Che tu ci creda o no ho manifestato sempre i miei dubbi e le mie perplessità. Io volevo uscire con te ma forse l'ho anche detto più volte. La mia risposta è "no", perché da te mi sento sempre giudicato e attaccato”.



Sammy è uscito dallo studio, ma era uno scherzo. Con un filmato le dice di sì. Torna in studio con dei fiori e con le mascherine addosso, si baciano.