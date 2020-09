Uomini e Donne: la verità sul lifting di Gemma Galgani e le novità

07 Settembre 2020 | 14:07 di Alessandro Alicandri

È arrivato il momento: Maria De Filippi, dopo una breve pausa estiva, è tornata in on nuove emozioni e i suoi programmi di sempre. È partito il 7 settembre (in anticipo rispetto alle previsioni) “Uomini e Donne”. Il 2020 è un anno di grandi cambiamenti dovuti all'emergenza sanitaria per il Covid-19. Com’è ovvio, hanno avuto un riflesso anche sulle sue trasmissioni, in rispetto delle normative. Siamo qui per raccontarvi tutte le novità di questa nuova stagione, a partire dal suo programma quotidiano, “Uomini e donne”.

LO STUDIO



Già dalle prime puntate si nota che il rinnovamento non è solo dei tronisti: lo studio è stato completamente ristrutturato ampliando la scenografia e gli spazi dove è posizionato il pubblico con i protagonisti. Il pubblico circonda tutti i protagonisti e i corteggiatori, che ora si trovano alla destra e alla sinistra di Maria su poltrone rosa e blu come simili a quelle del cinema. Al centro dello studio un ledwall cilindrico permette a tutti di vedere i filmati senza doversi spostare.

Ogni seduta per i corteggiatori è delimitata da pareti in plexiglass, diffuse anche tra i gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Il pubblico è dietro gli opinionisti e dalla parte opposta c'è Maria De Filippi seduta come sempre sui gradini dello studio. A terra invece degli adesivi colorati segnalano a quale distanza devono rimanere dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori nei momenti di ballo, che rimangono comunque presenti perché fatti a distanza di sicurezza.

Come è stato già sperimentato nell'ultima parte di stagione dopo il “lockdown”, sono saltate in modo definitivo le divisioni tra le puntate dedicate alle persone over 40 e i giovani.

Tutti ora possono interagire con tutti creando nuove dinamiche. L'idea riserva già grandi sorprese: assicura un inevitabile scontro generazionale che in alcuni casi può trasformarsi anche amicizie e alleanze, come accaduto nel caso della tronista Giovanna Abate e Gemma Galgani nella scorsa stagione.

LA NUOVA GEMMA (E SIRIUS)

Gemma finalmente rivela le sue intenzioni di fare un lifting facciale. Convinta dal professore chirurgo, dopo le analisi, decide di operarsi. L'intervento è stato fatto a luglio e ora, guarite le cicatrici, si presenta in studio tra le critiche di Tina Cipollari e i complimenti di Gianni Sperti.

Gemma ha rifiutato l'invito di Nicola Vivarelli di andare a Forte dei Marmi da lui per fare un po' di vacanze: per lei era solo un modo strumentale per stare davanti ai riflettori con lei e lei non l'ha ritenuto un invito affettivo ma di interesse. Nicola poi ha rifiutato di avere delle conversazioni via messaggi con lei, quindi dopo quell'invito i due non si sono visto o sentiti.

Una volta entrato, Nicola si è mostrato freddo nei confronti di Gemma. “Non mi hai nemmeno guardato in faccia” dice lei. Gemma lo accusa di essere stata contattata con messaggi "a monosillabi” e di avere quindi intessuto un rapporto superificiale. Nicola Vivarelli sostiene di aver provato in tutti i modi a conoscerla e “viverla” un po' di più, ma lei ha sempre fatto un passo indietro, stufandosi.

Lui è molto offeso: lei ha messo duramente a prova la sua pazienza perché lei ha “subodorato” degli interessi diversi, legati al guadagnare popolarità. La lite tra i due si accende ancora di più quando Valentina decide di ballare con Nicola. Valentina infatti non ha mai nascosto di aver cercato il numero di telefono del giovane cavaliere e di aver avuto un piccolo scambio di messaggi con lui questa estate.