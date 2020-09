Uomini e Donne: le schede dei due tronisti Davide e Gianluca

08 Settembre 2020 | 15:33 di Alessandro Alicandri

Finalmente conosciamo i nuovi tronisti: sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Nella puntata dell'8 settembre su Canale 5 di “Uomini e Donne” li abbiamo conosciuti meglio e abbiamo iniziato a vedere le prime dinamiche. Le corteggiatrici in questa nuova versione del programma possono contattare telefonicamente i tronisti ricevendo dei messaggi che possono vedere i tronisti e anche Gianni Sperti. Sono in contatto ma non possono scambiarsi il numero di telefono personale.

Rimane fuori dai giochi Davide Blanda (detto Blanda), molto apprezzato dalle dame over 40, in particolare da Roberta. Davide rimarrà comunque nel programma non nelle vesti di tronista.

DAVIDE DONADEI

Vive a Parabita (Lecce) e ha un fratello di 27 anni. È legatissimo alla sua mamma che l’ha cresciuto da sola perché il papà ha avuto alcuni problemi con la legge, rendendo Davide vittima di grandi pregiudizi da parte degli altri. Ha lavorato per anni in un ristorante che poi ha preso in gestione. Nel tempo libero gioca a calcio e va in palestra. Nella prima puntata ha iniziato a leggere un po' di messaggi arrivati per lui dalle corteggiatrici. In particolare, ha ballato con la simpatica Selene.

GIANLUCA DE MATTEIS

Vive a Mentana (Roma), ha una sorella di 26 anni. Lavora come fisioterapista e coltiva moltissimi interessi: calcio, motociclismo, surf, chitarra, recitazione. È appassionato di viaggi e ha visitato molti paesi extraeuropei. È lì che ha scoperto il valore della vita. “Nelle difficoltà penso sempre a loro, che non hanno niente e sono sempre felici”.