Uomini e Donne: le schede delle due troniste Sophie e Jessica

09 Settembre 2020 | 14:57 di Alessandro Alicandri

Finalmente abbiamo i nomi delle due nuove troniste, che si aggiungono ai tronisti uomini Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Ecco cosa abbiamo scoperto dalle schede di presentazione viste nella puntata di “Uomini e Donne” del 9 settembre su Canale 5. Nella puntata abbiamo visto anche Giovanna Abate e Sammy in un confronto sulla fine della loro relazione. I due si sono lasciati cinque giorni dopo la fine della scelta per delle incomprensioni insanabili. Insomma: non erano e non sono compatibili. Ecco la scheda delle nuove ragazze.

SOPHIE CODEGONI

Sophie Codegoni è una ragazza di 18 anni e lavora come modella nello show-room di Chiara Ferragni a Milano. Viene da una famiglia di genitori separati e nella vita sogna di fare la dentista. Ha avuto una sola grossa delusione d'amore che l'ha resa molto diffidente verso gli uomini. È cresciuta a Riccione e attualmente vive tra Milano e Varese. Ha un fratello di 10 anni a cui è legatissima.

JESSICA ANTONINI

La ragazza vive a Stimigliano (Rieti). È una mamma di 29 anni con un figlio di cinque anni che si chiama Kevin. Dice di aver avuto un padre autoritario che l'ha portata a essere una figlia ribelle, scappata a Milano da ragazzina come atto di ribellione. È cresciuta con un legame più forte con la mamma. Fa la tatuatrice, lavora alle Poste come assistente alla clientela e occasionalmente fa la modella.