Uomini e Donne: Nicola Vivarelli (Sirius), l’ex corteggiatore di Gemma, lascia il programma

11 Novembre 2020 | 15:02 di Alessandro Alicandri

Nicola Vivarelli, l'uomo che nelle chat della versione “lockdown” si faceva chiamare Sirius, lascia “Uomini e Donne”.

Come vi abbiamo già raccontato lui è un terzo ufficiale di marina in attesa che le navi dopo il lockdown ripartissero per i viaggi. Chiamato da pochissimo per un nuovo lungo viaggio di almeno tre mesi, nella puntata dell'11 novembre Nicola annuncia di voler lasciare la trasmissione. In sospeso lascia una frequentazione con Veronica. In lacrime invece Angelica, l'altra ragazza che stava frequentando Nicola, subito dopo l'annuncio.

Tutti chiedono a Veronica se vuole lasciare il programma alla luce del suo interesse per Nicola, ma lei risponde di no perché vuole una persona presente e che non stesse frequentando anche altre ragazza. Nicola ha poi rivelato, pressata da Tina e Gianni, che lui e Veronica non solo si sono baciati nella loro ultima uscita, ma hanno fatto l'amore. Dopo la scottante rivelazione, Veronica non ammette e non nega.

Il nuovo cavaliere Aldo, sentendo tutto questo, si arrabbia. Pochi giorni prima sempre Veronica ha avuto un momento di intimità (anche se solo per delle coccole), con lui. In tutta questa tensione, Nicola ci rimane malissimo e esce momentaneamente dallo studio.

Rientrato in studio, ha ballato il suo ultimo lento con Gemma Galgani, la donna e la ragione per cui ha deciso di partecipare al programma. Tra i due, dopo la prima frequentazinoe e una pesantissima lite, è tornata una dolce amicizia.