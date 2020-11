Uomini e Donne: Tina Cipollari opinionista da casa. Ecco perché

12 Novembre 2020 | 14:53 di Alessandro Alicandri

È ufficiale: in misura cautelare Tina Cipollari fa l'opinionista da casa. Nella puntata di "Uomini e Donne" del 12 novembre, Tina Cipollari è però presente, ma dal salotto. Ha detto: «Ciao Maria, mi vedete? Circa una settimana fa sono stata a contatto con una persona che poi è stata riscontrata positiva (al coronavirus, nda). Per rispetto delle altre persone, mi sono auto-isolata. Non ho dolori, non raffreddori, non ho mal di gola: non ho nessun sintomo. Attendo l'esito del tampone e nel frattempo non esco». Seppur da casa, ha creato un momento di grande ilarità mentre cerca la postazione per farsi inquadrare nel modo migliore e non si è risparmiata in commenti avvelenati nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani.

