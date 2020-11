Uomini e Donne: Valentina Autiero e Germano Avolia lasciano (con mille dubbi)

02 Novembre 2020 | 15:56 di Alessandro Alicandri

Tutta colpa di Aurora? Ecco qui raccontato l'epilogo del lungo percorso della dama Valentina Autiero a “Uomini e Donne”. Ecco i fatti: Aurora Tropea (per una lunga lite avuta con Gianni Sperti) ha improvvisamente accusato Valentina di essere ancora nel programma nonostante fosse in “esclusiva” e piuttosto decisa a uscire dallo studio con Germano, il pacato personal trainer di Napoli che sta frequentando da qualche settimana.

Aurora ha peraltro accusato Valentina di non aver rispettato le indicazioni della redazione, postando contenuti sui social che “raccontano” l'evoluzione della sua relazione con Germano.

Da lì Valentina, nel programma da più o meno quattro anni, si ritrova di fronte a un bivio. Valentina è arrabbiata e nervosa perché Germano, pur avendo un'attrazione fisica per lei, non capisce appieno la natura dei suoi sentimenti e non si è detto ancora pronto per uscire. Dall'altra parte c'è Valentina, molto presa da lui ma travolta dagli aventi e per certi aspetti "costretta” a scegliere per colpa di Aurora.



Criticato da Tina Cipollari e Gianni Sperti, Germano poi viene messo alle strette e cambia idea: chiede a lei di poter uscire per avere più tempo per conoscersi lontano dagli studi e sciogliere il dubbio su di lei. Valentina però vuole la favola, la scelta con un dolce finale o almeno questo si è intuito seguendo le sue parole, ma Maria non è d'accordo: «Perché non ti dai l'opportunità di conoscere Germano fuori dallo studio e capire se è la persona giusta per te? Qui non sei protetta dagli angeli del Paradiso. Non conta la forma, ma la sostanza» ha detto.



Valentina decide così di uscire per frequentare Germano lontano dalle telecamere, ma da single: non è disposta a uscire “mano nella mano” con lui. Nella puntata del 2 novembre 2020, dopo le frequentazioni avute negli anni con David Scarantino, Simone Virdis e Erik Pregnolato, Valentina Autiero lascia la trasmissione. In attesa di ulteriori sviluppi dopo questa uscita di scena così inattesa e improvvisa.