Valeria Marini: «Tutto ciò che faccio io è stellare»

La showgirl racconta con grande entusiasmo la sua esperienza al GF Vip Giusy Cascio







Da quando Valeria Marini è uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” non sentiamo più le sue battute divertenti né vediamo i siparietti con Giacomo Urtis, con cui ha partecipato come un “concorrente unico”. Eliminata al televoto venerdì 21 gennaio, ci manca. E quindi le abbiamo telefonato per sapere come sta, come se la passa... «Va bene se parliamo mentre mi faccio lo shampoo? Fa molto “GF Vip”» ha risposto lei, nell’intervista più originale che si potesse immaginare, neanche con la fantasia più accesa. «Ogni tanto si sentirà scorrere l’acqua, ma fa niente» dice “Valery”. «Iniziamo!».

Valeria, come valuta questa sua terza esperienza al “GF Vip”, dopo quelle vissute nel 2016 e nel 2020?

«Benissimo. Perché mi sono divertita e mi sono tenuta fuori da situazioni che potevano creare problemi. E non ho mai ceduto alle provocazioni».

Si riferisce ai momenti di scontro con l’attrice Nathaly Caldonazzo? Pensa che abbiano fatto bene allo show? Si sarebbero potuti evitare o sono serviti anche per chiarirvi?

«Alla fine, nello show, le discussioni funzionano sempre. Ma le ho trovate fuori luogo da parte di Nathaly: non so se l’abbia fatto apposta per attirare l’attenzione, ma che io mi sia tenuta alla larga dalle litigate è una certezza. Con Nathaly ci vogliamo bene. E alcune cose sono state anche comiche, come la scena della tigre, il peluche con cui dormo, che lei e qualcun altro mi avevano sottratto. Quando ho visto la clip, ho riso molto».

Adesso che è fuori, le cose le appaiono diverse?

«Molto: cambia tutto, cambia proprio la prospettiva».

Che impressione si è fatta del triangolo sentimentale tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, di cui tanto si discute in questa edizione?

«Dovrebbero darci un taglio, perché la gente si è stufata. Credo che la vicenda sia un po’ inverosimile. Non tanto dal lato di Delia e Soleil, quanto per ciò che dice Alex. Perché quando lui parla di “amore libero” sostiene tutto e il contrario di tutto. Non si capisce come la pensa. E comunque tornare sempre sugli stessi argomenti alla lunga è noioso».

Con il chirurgo estetico Giacomo Urtis siete entrati e usciti insieme, da “concorrente unico”. Ma com’è la vostra intesa, la vostra amicizia lontano dalle telecamere?

«Lui è meglio lontano dalle telecamere: sotto i riflettori diventa dispettoso. Io avrei voluto restare in gara di più, ma che ci posso fare se si è fatto nominare (ride)? Invece fuori è fantastico. Anche ieri sera siamo andati a mangiare insieme, e Giacomo è stato un tesoro. Abbiamo anche un progetto futuro insieme».

Televisivo?

«Segretissimo, posso dire poco. Ma è un progetto internazionale, musicale».

Con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli va d’accordo?

«Le adoro. Con Adriana abbiamo condiviso l’esperienza al “GF Vip 4” ed è super carina. E Sonia ha una marcia in più: mi piace tanto quello che dice e come lo dice».

Nella Casa di Cinecittà ha sfoggiato look sensuali e appariscenti.

«Look belli, luci orribili. Avevo paura di vedermi nei filmati».

Ma anche a casa sua non rinuncia mai a essere elegante? Oppure qualche volta si mette la tuta?

«Dipende: a volte mi metto un abitino, altre i pantaloni o i leggins con una maglietta. La tuta la uso solo quando faccio ginnastica».

I telespettatori hanno notato il suo fisico asciutto.

«Merito della genetica sarda».

Al “GF Vip” non ha ripreso i chili che aveva perso l’estate scorsa partecipando a “Supervivientes”, cioè “L’isola dei famosi” spagnola. Si piace così?

«Tutti mi dicono che sto bene così. Me lo ha detto anche Ornella Vanoni dietro le quinte a “Verissimo”: “Come sei magraaa”. E io mi sento bene nel mio corpo».

Come frena gli attacchi di fame nervosa?

«Non ce li ho, non ho il tempo di averli. Se proprio mi viene appetito, mangio una banana».

Perché contiene il potassio che fa bene?

«Amo la frutta».

Cosa le è mancato di più nei giorni di “reclusione” da inquilina vip?

«Gli affetti: i miei gatti, mia mamma e le mie nipoti».

Nel corso del programma ha confidato di aver subito maltrattamenti da un uomo a 16 anni. È stato un momento intenso.

«Mi è successo più di una volta di incontrare uomini che facevano soltanto finta di amarmi».

Nonostante tutto, crede ancora nell’amore?

«Certo che ci credo. Come si fa a non credere più all’amore?».

A questo punto Valeria deve risciacquare i capelli. Tenere il cellulare in mano è scomodo, ma riusciamo a finire l’intervista tramite uno scambio di messaggi vocali.

Chi merita di vincere questo “GF Vip”?

«Se fosse rimasto in gioco, lo avrebbe meritato Manuel. Per i messaggi importanti che ha lanciato, per la sua profondità e per la sua forza d’animo. Delle persone che sono ancora lì dentro mi piacciono molto Lulù, Soleil e Manila. Per me quest’anno vincerà una donna».

E l’anno prossimo? Rifarebbe la concorrente o le piacerebbe un ruolo da opinionista o da co-conduttrice?

«Beh sì, mi piacerebbe avere un ruolo diverso, magari da opinionista. La co-conduzione invece no. Sapete quanto amo Alfonso Signorini: è eccellente, funziona lui da solo, che tiene le fila di tutto. Ed è insuperabile, direi “stellare”. Ok? A presto, baci stellari!!!».