Verso la finale: i nomi e le storie che hanno reso speciale il “GF Vip” di quest’anno

Le vicende tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran hanno tenuto banco per tutte le puntate. Ma perché? Alex e Soleil hanno da subito un’intesa speciale sfociata in baci ed effusioni, sostenendo però di essere solo amici. Alex è sposato, in via non ufficiale, con Delia. La ragazza sudamericana tra gelosia e desiderio di vendetta ha più volte incontrato entrambi per dei chiarimenti infuocati. Quando Alex è uscito dalla casa, Delia è stata poi invitata a entrare come concorrente. Lei si è detta single, anche se poi ha affermato di essere ancora innamorata di lui e successivamente di vivere in una coppia aperta, accettando (sulla carta) una relazione non esclusiva. Alex è rientrato per riconquistare Delia, combinando ancora più guai. Dopo mesi Soleil si è dichiarata innamorata di Alex, anche se delusa dal suo comportamento.