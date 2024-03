Eleonora Riso, la vincitrice: «Ogni secondo di “MasterChef” è stato un’emozione»

È stata proclamata tra grandi spruzzi di spumante dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli Barbara Mosconi







Eleonora Riso è la vincitrice della 13a edizione di “MasterChef Italia”, lo show cooking di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. È stata proclamata tra grandi spruzzi di spumante giovedì 29 febbraio dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in una finale che ha incollato agli schermi 1.145.000 mila spettatori (con il 5,4% di share). Toscana, con un bell’accento tipico, è nata a Livorno, ha frequentato l’università, poi ha lavorato come cameriera in un ristorante di Firenze dove ha coltivato il sogno (ora non più solo un sogno) di dedicarsi alla cucina da dietro i fornelli.

Consuntivo di quest’avventura?

«Una montagna russa, non c’è stato un secondo uguale all’altro e ogni secondo è stato un’emozione, un elettrocardiogramma, un delirio».

Il momento più esaltante?

«La prova in esterna a Senigallia dallo chef Uliassi è stato il momento più alto di questa avventura, eravamo tutti emozionati e felici, per me è stata una svolta, il pasticciere Mattia Casabianca mi ha fatto appassionare e adesso quando penso al cibo penso anche ai dolci».

Attimi di sconforto?

«Non ho mai voluto mollare, ma ogni giorno c’è stato un momento di difficoltà, è stata molto dura. Dopo la sconfitta della prova in esterna mi è presa male di brutto, anche la sfida della pasta non è stata facile».

Da quanto tempo volevi partecipare a “MasterChef”?

«È stata la prima volta, ho deciso di iscrivermi esattamente quando ho visto l’annuncio, non sono mai stata un’assidua spettatrice, conoscevo i vincitori, sapevo più o meno come funzionava il programma, ma non tutte le regole, è stata un po’ una scoperta».

Ti sei presentata con dei ravioli con baccalà mantecato, porri e salsa di asparagi.

«Quel piatto non l’ho più fatto, in realtà vorrei rimettermi a cucinare tutte le cose che ho cucinato durante le puntate, voglio perfezionarle e migliorarle».

Quale ingrediente speravi non fosse assegnato?

«In generale la carne, non perché abbia problemi con la carne, ma ne ho sempre cucinata poca e ho un po’ meno manualità».

Chi degli altri concorrenti era più lontano da te?

«Penso di aver avuto un bel rapporto con tutti, ho allontanato ogni forma di antipatia, con alcuni non sono riuscita a coltivare un’amicizia perché sono usciti presto dalla gara o abitano in un’altra zona d’Italia, ma non ho mai litigato con nessuno».

Niccolò, il medico, ha parlato di qualcosa di più di un’amicizia fra voi.

«Le prese in giro sono sempre in agguato con Niccolò, ma anche con me quindi… Stay tuned...».

Ti affideresti a lui per una cena o per un check-up?

«Eh, meglio per una cena che per il check-up. Lui è un medico troppo insensibile e io ho bisogno di coccole».

Come hai deciso il menù finale da sottoporre ai tre giudici?

«Volevo divertire e stupire con la cosa più ganza che uno può sentire quando mangia, qualcosa di nuovo. Il mochi è stato il punto di partenza di questo menù».

Cosa hai fatto nell’attesa tra la fine del menù e il verdetto?

«C’è stato un reset, non ho memoria di quei momenti, sicuramente vuol dire che ero fuori di me. Ricordo solo quando abbiamo presentato il dolce e lì mi sono lasciata andare, sono scoppiata a piangere. Poi black out».

Il futuro?

«C’è un progetto, ma per adesso seguo il flow, cavalco l’onda. Voglio andare a vivere in campagna e utilizzare quello spazio per accogliere le persone, dare da mangiare, coltivare le piante, avere le api, i gattini, i cani. Cucina, ma non solo».

Cosa farai con i 100 mila euro vinti?

«Sono una business woman, vorrei investirli per ampliare il gruzzoletto e poi utilizzarli per il mio obbiettivo finale che è abbastanza ambizioso e quindi devo maturare più soldi. Mi sa che mi tocca studiare anche un po’ di economia!».

Quale dei tre giudici vorresti che cucinasse una sera per te?

«Cannavacciuolo, perché c’è stato un bello scambio tra me e lui, vorrei tanto andare a cena nel suo ristorante e poterlo rivedere».

Se potessi scegliere un ristorante stellato dove fare uno stage?

«Villa Crespi di Cannavacciuolo!».

Hai ricevuto proposte dal tuo mentore Cannavacciuolo?

«Mi piacerebbe parecchio, ma per adesso è ancora un due di picche, magari fra qualche tempo, è ancora presto».

Cosa hai fatto in questi mesi dalla vittoria (segreta) a oggi?

«Ho scritto il libro, è stata una corsa contro il tempo».

Il tuo libro: “Laboratorio di sapori”, sottotitolo: “80 ricette ganzissime” esce l’8 marzo.

«C’è un po’ il mio sperimentare in cucina, è un percorso tutto mio, un vero laboratorio, un viaggio che ho fatto con la mente in giro per il mondo dato che non sono una che ha viaggiato, mi mette ansia. Ho pure questa di ansia…».

La tua “livornesità” in cucina?

«Non sono mai stata troppo attaccata alle tradizioni, certamente stanno alla base e sono un nostro patrimonio, ma a livello di ricette mi sono sempre discostata. La mia “livornesità” ha influito sul mio amore per i pesci e nell’aver scelto l’anguilla per il menù finale».

Come mai l’anguilla?

«La prima volta l’ho mangiata cucinata proprio da me, ero stata al porto di Livorno con degli amici e alcuni pescatori ci regalarono questa anguilla appena pescata, tutta scivolosa e orribile e invece era buona».

A che età hai sofferto di disturbi alimentari e come ne sei uscita?

«Ho iniziato a soffrirne intorno a 21 anni, ero già grandicella, avevo affrontato un periodo un po’ triste. Ho fatto un lavoro su me stessa, grazie alle esperienze che mi sono successe attorno fondamentali per arrivare a gestire la situazione. Non so se posso dire di essere guarita completamente».

Anni fa studiavi all’università e poi?

«Ho studiato ingegneria edile a Pisa e poi mi sono trasferita a Firenze per studiare architettura, a mano a mano che andavo avanti capivo quello che non volevo fare, mi sono mossa per esclusione non per obbiettivo».

Quindi cameriera in un ristorante a Firenze.

«L’ho fatto fino al giorno prima di entrare nel programma, ho dovuto chiedere l’aspettativa. Poi ci sono tornata, ho fatto un po’ di servizi, non ero full time, quando è iniziato “MasterChef” mi riconoscevano, ma lavoravo in un ristorante con tanti stranieri e un po’ me la sono scampata».

Si parla spesso di camerieri bistrattati e malpagati.

«C’è una grande crisi di personale di sala perché, secondo me, sta scomparendo l’idea che fare il cameriere sia un mestiere. Per me è un mestiere bellissimo ed è altrettanto importante di quello del cuoco, il modo in cui accogli una persona fa davvero la differenza».

Hai raccontato di aver “preso la comanda” da Jane Fonda.

«E anche da Thom Yorke, Helena Bonham Carter, Russel Crowe, Katy Perry, putroppo un giorno che non c’ero sono venuti Bill Murray, Sophia Coppola e Wes Anderson».

Il primo piatto da “chef” che hai cucinato?

«Cavolfiore gratinato con besciamella, uovo poché e pecorino. Qualche anno fa, una cosa molto semplice per riuscire a far mangiare i cavolfiori ai bambini».

Cosa c’è sempre nel tuo frigorifero?

«Il burro e le uova».

Al ristorante la prima voce che guardi nel menù (e quella che salti)?

«Guardo tanto gli antipasti e meno i secondi».

Hai la passione per «tutto quello che è arte». Che musica ascolti?

«Tanti generi, ma quella che mi appassiona di più è la musica elettronica»

Se fossi un piatto saresti…

«Un crostone di cavolo nero e fagioli».

Se ora sentissi urlare: “Impiattare!” che reazione avresti?

«Mi inizierebbero a tremare le mani e mi muoverei velocemente a scatti tipo la Nona di Beethoven nel film “Arancia meccanica”».