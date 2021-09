“Voglio essere un mago!”: i 12 concorrenti del talent di Rai2

Pur essendo giovanissimo, Daniel sa già cosa desidera dalla vita: una famiglia unita, la salute, i soldi e il successo! Non ama studiare ed è stato bocciato ben due volte per cattiva condotta. Vive con sua mamma, suo fratello e un cane. Non ha un bel rapporto con il padre (i genitori hanno divorziato) e lo zio è il suo punto di riferimento. È stato proprio lui a trasmettergli la passione per la magia. Da piccolo è stato più volte bullizzato per la sua R moscia, per la bassa statura e per la sua passione per la magia; nonostante questo ha lavorato molto sulla sua autostima e adesso è sicuro di sé e difende gli amici in difficoltà.