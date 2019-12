“X Factor 2019”: anticipazioni e ospiti della finale

Il talent di Sky Uno ci ha abituati ormai a molti opening corali davvero emozionanti , e anche per la finale della tredicesima edizione non ha risparmiato la sorpresa al pubblico che guarda in tv ma soprattutto quello che assiste al Forum con la partecipazione di Robbie Williams .

IL FORUM...E IL GRANDE PALCO DA OLTRE 1200 METRI QUADRATI

Tra gli ultimi daily di "X Factor" ce n'è uno particolarmente emozionante dove i ragazzi del programma fanno il loro ingresso tra gli spalti del Forum di Assago a poche ore dall'attesa finale. È un palco che sognano di calcare tutti coloro che vivono di musica, sono passati da qui artisti di fama internazionale e per loro questa è un'opportunità da vivere fino in fondo. Non tutti i cantanti che si sono esibiti in questo luogo hanno avuto però una struttura scenografica così imponente: nel complesso il palco arriva a misurare oltre 1200 metri quadrati, è ripreso da 18 telecamere che si muovono su circa 90 metri di binari camera mentre sono oltre ottocento i corpi illuminanti. Per mettere in piedi l’imponente macchina ci sono volute 72 ore di allestimento e sono stati impiegati oltre 500 tecnici.

Per il secondo anno, alla direzione creativa si conferma Simone Ferrari che, come è solito abituarci il palco di "X Factor", contribuirà a trasformare il programma in un complesso e affascinante spettacolo musicale e televisivo.