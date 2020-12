“X Factor 2020”: la vincitrice è Casadilego

11 Dicembre 2020 | 00:27 di Giulia Ciavarelli

Dopo un lungo percorso, non privo di ostacoli, giovedì 10 dicembre è andato in scena su Sky Uno, Now TV e in chiaro su Tv8 l’ultimo atto della 14esima edizione di X Factor condotta da Alessandro Cattelan, che ufficializza l'addio annunciato dopo dieci anni di conduzione («Una pagina della mia vita si chiude, grazie a tutti» dice commosso al termine della puntata).

Sono partiti in dodici e, dopo settimane di prove ed esibizioni live, i talenti arrivati a contendersi la vittoria durante la finale del talent show sono: Casadilego della squadra “Under donne” di Hell Raton, Blind degli “Under uomini” guidato da Emma, la band Little Pieces of Marmelade scelta da Manuel Agnelli e N.A.I.P appartenente alla squadra Over di Mika. Una finale equilibrata dove i quattro giudici hanno avuto l’opportunità di schierare un concorrente ciascuno.



Uno show privo dei suoi elementi tradizionali, come il pubblico caloroso del Mediolanum Forum, ma non sono mancati colpi di scena tra le esibizioni degli ospiti (Negramaro con Madame e Sofia Tornambene, vincitrice della scorsa edizione), i duetti e le performance live dei giudici. L’artista che è riuscita a superare le manche e il boicottaggio è stata Casadilego: la giovanissima della squadra di Hell Raton si aggiudica la vittoria della 14esima edizione di "X Factor 2020".





Elisa Coclite, che sceglie il suo nome d’arte in omaggio a Ed Sheeran e al noto brano “Lego House” («Casadilego mi ricorda tutti i giorni che la vita è come una casa di lego, i mattoncini che si mettono si devono togliere per poter accogliere nuovi mattoncini» aveva dichiarato nel suo videoclip di presentazione) ha conquistato pubblico e giudici sin dalle prime audizioni per la sua voce elegante e senza tempo: nata a Bellante, in provincia di Teramo, Casadilego ha 17 anni ed è stata la concorrente più giovane di quest’edizione, oltre a essere stata la favorita dai pronostici e dagli stream sulle piattaforme digitali. Tra i suoi inediti presentati sul palco ci sono “Vittoria” e “Lontanissimo” con la produzione di Strage.

Casadilego è riuscita a portarsi a casa la vittoria dopo aver superato varie manche: prima con un duetto con il suo giudice Hell Raton nel brano “Stan” di Eminem e Dido, poi con un best of composto dai brani “Kitchen Sink” dei Twenty One Pilots, “Xanny” di Billie Eilish e “A case of you” di Joni Mitchell. Nell’ultima tappa verso la corsa alla vittoria, la giovane artista si esibisce con l’inedito “Vittoria”.

Dopo i brani originali contenuti in “X Factor Mixtape 2020”, un’altra uscita molto attesa per Sony Music Italy è quella degli EP dei quattro finalisti del talent show: Blind con “Cuore nero”, Casadilego con il disco omonimo, Little Pieces Of Marmelade con “L.P.O.M.” e infine N.A.I.P con “Nessun album in particolare”.

Le quattro uscite discografiche dei talenti, che ci daranno un ulteriore assaggio del percorso musicale intrapreso fino a ora, sono disponibili da venerdì 11 dicembre su tutte le piattaforme digitali.