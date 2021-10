X Factor 2021: le novità e gli ospiti dei Live

La quindicesima edizione del talent entra nel vivo: dai primi ospiti annunciati, Carmen Consoli e Coldplay, a tutte le dichiarazioni dei giudici I giudici di X Factor e Ludovico Tersigni Credit: © Sky Giulia Ciavarelli







Dopo lunghe settimane di selezioni, da giovedì 28 ottobre X Factor 2021 entra nel vivo della gara con il primo dei sette live show in onda su Sky e Now (in simulcast anche su TV8): sul palco di 600mq del Teatro Repower di Assago, i dodici concorrenti si sfideranno mettendo subito al centro i loro inediti contenuti nel progetto “Mixtape Vol.2” (Sony Music), disponibile dalla mezzanotte di venerdì 29 ottobre.

«È un cast eterogeneo: la scrittura è protagonista insieme a una grande contemporaneità, dall'elettronica alla chitarra distorta. Tanto rock, punk rock, pop dal sapore internazionale» anticipa Eliana Guerra, la curatrice del programma. Le squadre sono così composte: nel team di Emma troviamo Vale LP, Le Endrigo, Gianmaria; Mika ha scelto Fellow, Westfalia, Nika Paris; nella squadra di Manuel troviamo Bengala Fire, Mutonia, Erio mentre Hell Raton punta su Karakaz, Edoardo Spinsante e Versailles.

Oltre ad aver eliminato le categorie, l'altra grande novità della sedicesima edizione di X Factor è Ludovico Tersigni: in questi mesi ha accompagnato i talenti nelle varie fasi delle selezioni, ma è con i live show che il giovane volto del cinema italiano si metterà in gioco e condurrà la sua prima diretta televisiva. «Il palco è lunghissimo ed è una sensazione molto bella, si riesce a portare energia al pubblico presente e a chi ti guarda» confessa l'attore.

Le squadre di "X Factor 2021" La squadra di Hell Raton: Karakaz, Edoardo Spinsante, Versailles Credit: © Sky La squadra di Manuel: Bengala Fire, Mutonia, Erio Credit: © Sky La squadra di Emma: Vale LP, Le Endrigo, Gianmaria Credit: © Sky La squadra di Mika: Fellow, Westfalia, Nika Paris Credit: © Sky

Tra conferme e novità

«Quando si inizia un grande cambiamento, bisogna andare fino in fondo»: all'interno del meccanismo di selezione, l'edizione italiana di X Factor è stata la prima a introdurre una grande novità salutando definitivamente le categorie. Come anticipato all'inizio delle selezioni, non ci saranno più suddivisioni in base a genere, età e formazione musicale, ma i concorrenti sono stati selezionati sulla base della singola proposta musicale.

Riguardo l'evidente mancanza di artiste femminili tra i selezionati: «Abbiamo scelto il talento, senza guardare alle quote rosa. Magari il prossimo anno ci saranno dieci donne, in questa edizione è andata così» commenta la squadra del talent. «Parlare di quote rosa è anacronistico e, in questo modo, resteremo sempre l’anello debole della società» aggiunge Emma.

Nel team creativo che prima immagina e poi crea concretamente lo show musicale e televisivo, tornano Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

Nel grande famiglia di X Factor entra anche Paola Di Benedetto: dopo aver vissuto il backstage con RTL 102.5, inizia la sua nuova avventura a Hot Factor, il "post puntata" che accoglie giudici, concorrenti e ospiti per commentare lo show e le emozioni a caldo.

Le squadre raccontate dai giudici

Emma: «I live si migliorano con l’esperienza. Con i ragazzi mi pongo come artista, cercando di imparare qualcosa da loro e viceversa. Non mi sono posta come giudice supremo, ho sempre cercato di esprimere un concetto. L’arte non è verità assoluta, ma un piacere personale. I producer del mio team sono Frenetik&Orang3: si avvicinano ai ragazzi con grande rispetto ed enfasi, li valorizzano e rassicurano».

Manuel: «La mia volontà è quella di fare un racconto musicale, che negli altri talent non viene mai fatto, ed emozionare la gente a casa. Ai ragazzi farò scoprire musica che non conoscono e si arricchiranno di elementi che faranno accrescere il talento che già hanno. I concorrenti saranno affidati al producer Rodrigo D’Erasmo».

Mika: «Voglio dipingere un'altra versione della pop influenzata da diversi generi musicali e confini geografici. Da Nika al virtuosismo dei Westfalia e i Fellow: abbiamo lavorato tanto, è una squadra eccentrica! Con me ci sarà il producer Taketo Gohara».

Hell Raton: «Sono molto fiero e più in ansia di loro per i live! Abbiamo lavorato tanto per prepararli allo show e sono pronti. È un team sorpresa, ci sono state rivelazioni e continuano a darmi la conferma di aver fatto le scelta giusta. I ragazzi hanno la possibilità di lavorare con un team, quello che orbita intorno a Machete: Ale Treglia, Jacopo Volpe e SIXPM. Il gioco diventa stimolante e creativo, le vedremo delle belle».

Gli ospiti

«Essere tra i primi a rifare un grande evento live col pubblico ci restituisce una grande energia» esordisce Nils Hartmann, senior director Sky Italia, che annuncia il ritorno della finale di X Factor al Mediolanum Forum di Milano.

A questa notizia si aggiunge il ritorno degli artisti internazionali nel nostro Paese: sul palco ci saranno i Coldplay, superospiti internazionali che presenteranno dal vivo l'ultimo "Music of the Spheres". L'album è il primo a superare le 100 mila copie in una settimana dal 2019.

Giovedì 28 ottobre, invece, ci sarà Carmen Consoli: con il suo ultimo progetto “Volevo fare la rockstar” ha conquistato pubblico e critica, ora è pronta a ripartire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live.