X Factor 2022 ai blocchi di partenza: le novità, le dichiarazioni dei giudici e della conduttrice

Francesca Michielin, Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini si preparano alla nuova edizione: dal 15 settembre su Sky Uno Giulia Ciavarelli







Se la prima impressione è quella che conta, il nuovo team di X Factor sembra molto affiatato. Dal 15 settembre riparte su Sky Uno (in differita su Now) la sedicesima edizione del talent: «Musica, freschezza e divertimento sono le parole chiave di questa nuova avventura proiettata sull’intrattenimento» esordisce Eliana Guerra, showrunner del programma.

Sul palco con lei, durante la presentazione alla stampa, sono schierate tutte le novità di quest’anno: Francesca Michielin, la nuova conduttrice, che torna a più di dieci anni dalla vittoria del programma, più i quattro giudici tra ritorni e new entry. Concentrati, e anche un po’ emozionati, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono i nuovi volti del tavolo più famoso d’Italia: li vedremo ambiziosi, competenti e appassionati sin dalle prime puntate.

Le novità

Le novità di quest’anno riguardano il quinto giudice, il pubblico: la gara sarà accesissima sin da subito e ancora più vivace, parliamo di 12mila spettatori in presenza all’interno dell’Allianz Cloud di Milano.

Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi ascolti fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra. La scelta che i quattro giudici di quest’anno dovranno compiere sarà quindi ancor più carica di tensione, non solo perché gli spettatori sugli spalti faranno sentire il proprio parere in tempo reale, ma anche perché la fase di Last Call in questa nuova stagione sarà tutta nuova.

«L’affetto del pubblico è l’eredità più grande, ha sempre avuto una fanbase che è cambiata e si è alimentata nel corso degli anni, fino a farlo diventare anche un fenomeno social. La forza del programma è la sua community e la voglia di stare nella pancia di quello che succede nel mondo» commenta Eliana.

Le dichiarazioni della conduttrice e dei quattro giudici

Francesca Michielin: «È una sensazione fortissima, mi sembra di rivivere le emozioni di un tempo. Sono passati 10 anni ma il palco di X Factor fa venire ancora i brividi. Credo sia bellissimo vedere così tanto talento quest'anno: mi sto divertendo, è una bellissima squadra».

Fedez: «Ci aspetta una grande sfida! So quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo e, senza falsa modestia, credo molto in questo progetto. La differenza con le precedenti edizioni è che vorrei andarci senza prepararmi troppo: ho iniziato a 23 anni, è stata una nave scuola per me ma definivo ogni piccolo dettaglio, con la complicità degli autori. Quest'anno…libero!».

Rkomi: «L'intenzione è vivermela come un nuovo inizio, nonostante l’emozione che avrò durante tutto il percorso. Voglio provare provare a essere più me stesso e, in questo, il team mi aiuta molto».

Ambra Angiolini: «Sono abituata a fare male quando sono messa alla prova. La mia carriera sono tutti i no che mi hanno detto. Mi sono chiesta cosa mi fossi meritata per fare questo. Non solo perché ho avuto fidanzati che cantano (sorride). Con Fedez, invece, ci avete fatto litigare prima di conoscerci (sorride)!».

Dargen D'Amico: «In realtà quando ho firmato il contratto ero convinto ci fossero i giudici dell'edizione passata e sono rimasto fregato (ride). Non avrei mai scommesso su di me, è bello trovare qualcuno che lo faccia. Il punto fondamentale per me rimane la musica e il lavoro con gli altri artisti. Ho rapporto di amicizia e di affetto con tutte le persone che sono qui…quale occasione migliore per dare il peggio di me?».

Le date

L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2022 è fissato per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Tre puntate di audizioni, due di bootcamp e una per i Last Call apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei live in partenza dal 27 ottobre.