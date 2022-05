X Factor 2022, è Rkomi il quarto giudice

La nuova giuria è completa: l'artista di "Insuperabile" (Sanremo 2022) si siede accanto a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico Cecilia Uzzo







È fatta: con Rkomi si completa il tavolo della giuria di X Factor 2022. Il cantante è il quarto e ultimo nome annunciato per il cast della nuova edizione del talent di Sky: Mirko in arte Rkomi (il suo pseudonimo artistico è infatti l’anagramma del suo vero nome) si aggiunge alla giuria già composta da Fedez (che è l’unico ritorno), Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. A parte i primi due, metà giuria di XF 2022 si è vista in azione sul palco del Festival di Sanremo 20220: Rkomi con il brano "Insuperabile" e Dargen D’Amico con "Dove si balla".

Classe 1994, il quarto artista in giuria è anche l’unico under 30 e sui social l’annuncio ufficiale è un divertente video in cui si gioca sui sogni da star e il riscontro con la realtà mattutina di zio, incaricato di portare i nipotini a scuola. «Dal banco di scuola al tavolo dei giudici di #XF2022, per dare consigli e continuare ad imparare cose nuove. Non vedo l’ora di conoscervi tutti!» scrive a commento del post.