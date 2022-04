X Factor 2022: Fedez annuncia il ritorno come giudice

Dopo quattro anni di assenza, l'artista torna al tavolo come giudice del talent per la sua sesta edizione Giulia Ciavarelli







Le voci sul presunto ritorno di Fedez si rincorrevano da giorni e ora è proprio lui a ufficializzarlo sui social: torna, a quattro anni di distanza, al tavolo dei giudici di X Factor 2022 pronto a fare da mentore a tutti i nuovi talenti che si presenteranno quest'anno. Dopo aver preso parte alle cinque edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, Fedez scommette sul talent per la sesta volta.

«Avevo 23 anni e, insieme al mio matrimonio, è stata la relazione più lunga. È stata una vera figata e mi sono divertito tanto: non so cosa succederà nel mio futuro, ma oggi un'idea ce l'ho: si torna a casa» dice Fedez nel video di annuncio. In effetti, è stato lui il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane del talent: si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky rivelandosi competente e ambizioso, arrivando alla vittoria già al suo debutto con Lorenzo Fragola nel 2014.

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, è tornato come ospite di un live nel novembre 2020 portando sul palco il singolo “Bella storia” ma soprattutto per presentare “Scena Unita”, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, in quel momento fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria.

L’edizione di X Factor 2022 sta già scaldando i motori per una partenza prevista a giugno, quando sono in programma le prime Audition, step iniziale delle lunghe selezioni che porteranno poi all’individuazione dei 12 protagonisti dei live show. Ci sono già delle novità: la prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza che potrà commentare, come in passato, le esibizioni dei talenti e le scelte dei giudici.