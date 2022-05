X Factor 2022, in giuria arriva Ambra Angiolini

L'attrice e conduttrice siederà al tavolo della giuria della nuova edizione del talent di Sky. Il suo è il secondo nome annunciato, dopo Fedez Cecilia Uzzo







Ambra Angiolini al tavolo della giuria di X Factor 2022. Dopo l’annuncio di Fedez, di ritorno al talent dopo quattro anni, da Sky arriva l’annuncio ufficiale che riguarda l'attrice e conduttrice. Intorno alla composizione della giuria della prossima edizione di da tempo circolano varie voci, tutti per ora confermate: prima Fedez, poi Ambra, che proprio durante il concertone del Primo Maggio aveva letto il saluto scritto del cantante.



L'annuncio è stato dato da lei stessa attraverso un video pubblicato su Instagram e poi confermato da Sky. «È andata così: ho chiuso gli occhi e l'ho pensato tantissimo, a un certo punto mi hanno chiamato davvero, ho fatto il provino, com'è giusto che sia, come quelli che vedrò io» racconta l’attrice nel filmato, prima di continuare per lanciare il presunto provino, datato 17 marzo 2022 e ambientato negli studi di Freemantle, che produce il talent show di Sky.

Più di trent’anni di carriera nel mondo dello spettacolo, cominciata da giovanissima nel celebre programma "Non è la Rai" di Gianni Boncompagni, Ambra Angiolini è uno dei volti più amati del panorama italiano, anche grazie alla sua versatilità che le ha permesso di farsi apprezzare come attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, scrittrice (del romanzo “InFame”, 2020, Rizzoli) e, tra qualche mese, come giudice di XF. Negli anni ha conquistato un David di Donatello come Miglior attrice protagonista – del film “Saturno contro” Ferzan Özpetek del 2007, che segna anche il suo debutto cinematografico – il Premio speciale Nastro d'Argento 2017 e un Nastro d'argento come Migliore attrice non protagonista, un Globo d’oro, due CinéCiak d’Oro, il Giffoni Experience Award 2017, i Premi Flaiano e Persefone e, nella musica, quattro dischi di platino.

Con la partecipazione a X Factor 2022 come giurata, Ambra Angiolini esordisce al tavolo dello show, anche se in passato ha sperimentato un ruolo simile nell’edizione 2017 del serale di "Amici di Maria De Filippi". Nel frattempo, è tra i protagonisti della serie "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek, in streaming su Disney+.

Con Ambra Angiolini, dopo Fedez, salgono a quota due i nomi della giuria di X Factor 2022: restano altre due sedie libere.