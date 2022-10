“X Factor 2022”: le novità e gli ospiti dei Live

Gli ospiti, le anticipazioni e i commenti dei giudici sulle squadre questa edizione Cecilia Uzzo







"Gara e sogno" sono le parole chiave dell'edizione 2022 di X Factor, che da giovedì 27 ottobre entra nel vivo della competizione vera e propria con la prima puntata dei Live, su Sky e in streaming su Now. Così Eliana Guerra, showrunner del talent show, ha definito la nuova edizione, per sottolineare il ritorno alla dimensione della gara - per i giudici (Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi) e per i loro concorrenti - e insieme la possibilità di vivere un sogno. «Francesca è l'emblema del sogno di "X Factor"» ha proseguito «Penso anche ai Maneskin e a tanti altri ragazzi usciti da qui. Questa è una grande opportunità per farsi conoscere e per sperimentare il loro talento. È una vetrina e il resto, se deve accadere, accadrà fuori».

Francesca Michielin, che a distanza di undici anni dalla sua vittoria a X Factor ricopre il ruolo di conduttrice, ha anticipato: «L'opening sarà composto da tutti i miei pezzi preferiti. Sono molto contenta di questa nuova avventura, mi sto divertendo. Avendo visto tante edizioni di "X Factor" come fan e ora come conduttrice, il livello è molto alto».

Come saranno i Live

Una delle caratteristiche principali di questa edizione è il ritorno alla dimensione grandiosa della gara, accentuata anche dalla presenza di un pubblico che, a differenza dell’anno scorso, sarà davvero «addosso ai giudici», perché il Teatro Repower di Assago che ospiterà i Live – tranne la finale, che si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago – è stato allestito in modo da ospitare oltre 900 persone.

Il messaggio che gli autori del programma vogliono passare ai concorrenti, tuttavia, è la serietà della musica, fatta «come si deve, con calma». Per questo, nella prima puntata i talenti in gara porteranno delle cover, mentre per ascoltare i loro inediti bisognerà aspettare la quarta serata dal vivo. Il tema della seconda serata sarà "MTV Generation", con i VJ storici della rete che più di tutti ha saputo associare musica e televisione.

Ci sarà spazio ancora per Paola Di Benedetto che condurrà "Hot Factor" fin dalla prima puntata Live (giovedì 27 ottobre), oltre a "Ante Factor", un appuntamento che precederà le puntate dei Live Show e racconterà le emozioni in diretta dal backstage.

Le squadre di "X Factor 2022" Il roster di Ambra: Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti Credit: © Sky Il roster di Dargen: Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso Credit: © Sky Il roster di Fedez: Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini Credit: © Sky Il roster di Rkomi: Jacopo Rossetto (in arte Iako), Santi Francesi e Giorgia Turcato (Joėlle) Credit: © Sky

Le dichiarazioni dei giudici

Ambra : «Stiamo già lavorando da tempo, io trovo il coraggio perché sono i ragazzi la cosa importante: noi facciamo lo show, ma la musica la portano loro».

: «Stiamo già lavorando da tempo, io trovo il coraggio perché sono i ragazzi la cosa importante: noi facciamo lo show, ma la musica la portano loro». Fedez : «Il tavolo è una trincea e per giocare a Risiko bisogna seguire le regole. Lo spirito competitivo esce a tutti prima o poi. La mia squadra è eterogenea, con una quota sperimentale e secondo me è ovviamente la migliore. Siamo realisti, l'affiatamento si svilupperà durante il percorso».

: «Il tavolo è una trincea e per giocare a Risiko bisogna seguire le regole. Lo spirito competitivo esce a tutti prima o poi. La mia squadra è eterogenea, con una quota sperimentale e secondo me è ovviamente la migliore. Siamo realisti, l'affiatamento si svilupperà durante il percorso». Rkomi : «Sto concependo il lavoro con i ragazzi giorno dopo giorno, sono molto più duro di quello che è sembrato al tavolo. La sto vivendo intensamente, non tanto per la competizione, ma perché vorrei lasciare a loro qualcoa di importante, che possano portare al di fuori di X Factor».

: «Sto concependo il lavoro con i ragazzi giorno dopo giorno, sono molto più duro di quello che è sembrato al tavolo. La sto vivendo intensamente, non tanto per la competizione, ma perché vorrei lasciare a loro qualcoa di importante, che possano portare al di fuori di X Factor». Dargen D’Amico: «Spero che al pubblico arrivi lo spirito dei miei tre concorrenti, per me rappresentano una certezza emotiva. Attraverso di loro volevo avere tre punti di partenza della musica, solidi ma in costruzione, infatti hanno portato degli inediti convincenti».

Gli ospiti delle puntate

A inaugurare la "gallery" di artisti ospiti della fase Live sarà Elisa, che nella prima puntata presenterà un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, presenterà in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1° dicembre, sarà un nuovo spettacolo live dal titolo “An intimate night”: una tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia, con una formazione suggestiva composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. Dardust, oltre ad accompagnare Elisa (anche nelle nuove date del tour natalizio), proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre. La terza puntata vedrà sul palco l’ospite internazionale Yungblud, star inglese che ha conquistato le classifiche mondiali e i grandi del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl.