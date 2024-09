X Factor 2024 è tutto nuovo: giudici, conduttrice e finale

Dal 12 settembre, su Sky e Now, torna il talent show della musica italiana. Con qualche novità Il cast di X Factor per il 2024 Credit: © Virginia Bettoja Antonella Silvestri







Sta tornando… “X Factor”, il talent show che ha fatto la storia della musica italiana spegne diciotto candeline e lo fa con il botto. Da giovedì 12 settembre, Sky e Now torneranno a farci vivere un mare di emozioni e sorprese. Durante la conferenza stampa di oggi, 10 settembre (che si è tenuta alla stazione di Milano Centrale, dove è stato presentato il Frecciarossa dedicato a X Factor 2024) sono stati svelati tutti i dettagli di questa edizione che si preannuncia straordinaria.

Saranno tredici settimane all'insegna della scoperta, dell'emozione e della competizione. Sedici concorrenti, armati di voce e di talento, si sfideranno per conquistare il cuore del pubblico e della giuria.

Una "nuova" finale

Per la prima volta nella storia del format, la finale di "X Factor" - in calendario il prossimo 5 dicembre - si svolgerà all'aperto, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

I giudici e la conduttrice

E il quartetto di giudici sembra proprio mettere d’accordo tutti. Torna Manuel Agnelli e, al suo fianco, un trio di artisti che promette scintille: Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. A condurre questa edizione sarà Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana. La sua empatia, la sua professionalità e la sua passione per la musica saranno fondamentali per accompagnare i concorrenti in questo percorso emozionante.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

L'atmosfera in conferenza stampa era distesa e gioviale, con i giudici che hanno dimostrato una grande affinità, lasciando presagire un percorso ricco di scambi costruttivi e divertenti.

«Siamo capaci di discutere in maniera animata, ma senza scendere in volgarità. Mi sto divertendo molto. Dobbiamo proteggere questo aspetto durante i live, quando aumenta la competizione. Non dobbiamo perdere questa complicità tra di noi perché è rara» ha sottolineato Manuel Agnelli a cui si è aggiunto Jake La Furia che, con l’ironia che lo contraddistingue, ha dichiarato: «Dico quello che mi passa per la mente e tratto le persone con schiettezza, anche se a volte posso sembrare brutale. Quando ho dovuto lasciare a casa dei talenti è stato duro. Per il rap è molto difficile confrontarsi con un contenitore come X Factor che misura la musica a 360 gradi…».

«Il mercato discografico è fatto di ragazzi che sognano di diventare famosi facendo balletti su TikTok, bisogna ripartire dalla musica e dall’originalità. Cerchiamo una voce che comunichi in modo diverso, un kamikaze della musica» ha tuonato Achille Lauro. Emozionatissima Paola Iezzi: «Ho sempre seguito il programma da fan, perché è uno dei pochi show dove si parla di musica. E parlare di musica in un mondo che va così veloce è importante. Sono rimasta sorpresa positivamente dalla bravura di Giorgia anche come conduttrice. Ma tutti qui sono davvero speciali».

Giorgia si è detta incredula di ritrovarsi nel ruolo di presentatrice: «Fare la co-conduttrice a Sanremo con Amadeus mi ha fatto capire che volevo misurarmi anche in questo campo. Mi piace e ce la metto tutta». Alla presentazione milanese sono intervenuti Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia e Marco Tombolini, Ceo Fremantle Italia.

Come funziona X Factor 2024: una novità

Il cuore della competizione resta lo stesso, arricchito da nuove meccaniche e dinamiche. Le selezioni inizieranno con le “Audizioni” (per tre giovedì, 12, 19 e 26 settembre, alle 21.15), dove i talenti si presenteranno con brani inediti. Quest’anno, una novità: i giudici avranno a disposizione un X Pass per far accedere direttamente al Bootcamp un artista particolarmente talentuoso.

I Bootcamp (previsti nelle serate del 3 e del 10 ottobre) saranno una fase cruciale, dove i giudici sceglieranno gli 11 migliori talenti della loro squadra, più l'artista con l'X Pass. Ancora una novità: le sedie a disposizione saranno soltanto quattro per ogni giudice, rendendo le scelte ancora più difficili e i momenti di tensione più intensi.

Le Home Visit saranno l'ultima tappa prima dei Live (giovedì 17 ottobre): i giudici selezioneranno i tre finalisti della loro squadra, che si sfideranno per un posto nelle puntate in diretta.

Sarà poi il momento di live show dal Teatro Repower di Milano, che inizieranno giovedì 24 ottobre. A concludere l'edizione poi, l'attesissima finale evento a Napoli del 5 dicembre.