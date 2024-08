X Factor 2024: le prime immagini del cast

Lo show partirà il 12 settembre su Sky, con Giorgia sul palco e al tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli XF 2024: il cast Credit: © Virginia Bettoja Lorenzo Di Palma







«Non mi sono mai trovato così bene con una giuria». È Manuel Agnelli, “veterano” del cast dall'alto della sua esperienza di cinque edizioni già vissute da protagonista nello show, a riassumere il clima della nuova edizione di X Factor 2024, con una nuova giuria e una nuova conduttrice, con al tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e lo stesso Manuel Agnelli e sul palco a introdurre lo show e nel backstage ad accompagnare gli aspiranti concorrenti Giorgia.

Una formazione del tutto inedita ma che dalle prime immagini diffuse oggi da Sky sembra già perfettamente in sintonia, per una stagione completamente nuova, in arrivo dal 12 settembre su Sky e in streaming su Now. Ecco le prime immagini ufficiali della nuova giuria e della nuova conduttrice di X Factor 2024: