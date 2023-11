“Zecchino d’oro”: i piccoli cantanti, i presentatori e tutte le novità della 66ª edizione

Domenica 3 dicembre la finale e spetterà al direttore artistico Carlo Conti decretare il brano vincitore Simona De Gregorio







Si avvicina il tradizionale appuntamento con lo "Zecchino d’oro", giunto alla 66ª edizione. Nei pomeriggi di venerdì 1 e sabato 2 dicembre (ore 17 su Rai1) la kermesse musicale dedicata ai piccoli sarà presentata da due attori e volti del web, Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. Mentre domenica 3 (ore 17.20 su Rai1) assisteremo alla finale e spetterà al direttore artistico Carlo Conti decretare il brano vincitore.

«Condurre lo "Zecchino" è un desiderio che ho da anni. Sono felicissima che sia arrivata quest’occasione e ancora di più di poter condividere l’esperienza con un amico di una vita, Andrea, e con un grande professionista come Carlo» dice Carolina. Segue a ruota Andrea: «Ritrovarmi a condurre un programma che adoravo sin da piccolo mi dà una gioia immensa, poi essere sul palco con la mia amica storica Carolina, e addirittura con Carlo… che dire? Un sogno!».

L’edizione 2023 è intitolata "La musica può" e vuole celebrare tutto quello che la manifestazione ha rappresentato da quando è nata. Intere generazioni di bambini e le loro famiglie hanno condiviso l’allegria e la spensieratezza che le canzoni dei piccoli ci hanno regalato. Ma il mondo dello "Zecchino d’Oro" ha anche avuto sempre l’obiettivo di trasmettere contenuti che possano sempre ispirare, educare e intrattenere. E quest’anno vuole essere un mezzo per comunicare, tramite il linguaggio dell’infanzia, messaggi importanti. L’uguaglianza, il rispetto dell’altro, l’abbattimento dei pregiudizi sono alcuni dei temi al centro dei 14 brani che ascolteremo dai 17 partecipanti (12 solisti, un duo e un trio), di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Ad accompagnarli, il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. «Allo "Zecchino d’Oro" sono protagoniste le canzoni e non i bambini, a differenza di altri festival dove è importante il cantante, qui lo sono i brani. In quel contesto, i bambini sono una vera squadra, stanno sempre tutti insieme, giocano, diventano amici. E quando si annuncia la canzone vincitrice tutti si abbracciano perché è una vittoria di tutti e la cantano insieme, questa è la cosa più bella» dice Conti. Intanto l’album "Zecchino d’oro 66ª Edizione" (Sony Music Italia) con le 14 canzoni è disponibile in digitale e sulle piattaforme streaming. Tra i 35 autori che firmano i brani tanti big da Max Gazzè a Loredana Bertè, da Matteo Bocelli a Paolo Vallesi.

Ma lo "Zecchino d’Oro" è anche un’occasione per aiutare le persone più fragili e quest’anno la manifestazione sostiene “Operazione Pane” e le mense francescane in Italia e nel mondo tramite il numero solidale 45538. Basta inviare un sms dal vostro cellulare o telefonare da rete fissa per donare un pasto a chi è si trova in difficoltà.