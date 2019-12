Reality, talent e varietà: gli show in prima serata del 2020

26 Dicembre 2019 | 10:20 di Redazione Sorrisi

Amici Dal vivaio di talenti di “Amici” negli anni sono nati tanti artisti. Pensiamo ad Alessandra Amoroso o a Emma, per esempio, star e grandi amiche. Come di consueto anche questa primavera, concluso “C’è posta per te”, Maria De Filippi alzerà il sipario sul Serale. Nella fase diurna su Real Time (che riparte l’11 gennaio) abbiamo già iniziato a conoscere le classi di ragazzi, ma c’è ancora riserbo su giuria e direttori artistici. Comunque vada, una cosa è certa: il vincitore avrà davanti un futuro di successi.

Canale 5 - Primavera



C'è posta per te Ci si commuove e ci si diverte sempre nel mitico show del sabato sera di Maria De Filippi, che nel 2020 festeggia 20 anni esatti dalla prima puntata, andata in onda il 12 gennaio del 2000. Come celebrare la ricorrenza se non con altre storie, sempre più emozionanti? I postini sono già al lavoro per consegnare le lettere di chi ha deciso di chiedere scusa, ritrovare, dire grazie a una persona cara. E chissà se i destinatari decideranno di aprire la busta... Tra i tanti ospiti previsti, Mara Venier, Francesco Totti e Johnny Depp.

Canale 5 - Gennaio



La corrida Lo storico programma di Corrado piace così tanto che Carlo Conti a febbraio condurrà la sua terza edizione di “La Corrida”, il programma dedicato ai dilettanti allo sbaraglio che in passato era stato trasmesso anche da Canale 5. Le puntate saranno dieci e andranno in onda in diretta dallo Studio 5 di Roma. A decidere chi passa e chi no è il pubblico in studio. Per partecipare alle selezioni si può telefonare al numero 02.36.76.74.54 o compilare la pagina sul sito www.banijayitalia.it/lacorrida.

Rai1 - Febbraio



Pechino Express Costantino della Gherardesca commenterà le rocambolesche avventure delle 10 coppie in gara nell’ottava edizione di “Pechino” (al via l’11 febbraio), che viaggeranno dalla Thailandia alla Cina fino ad arrivare in Corea.

Rai2 - 11 febbraio



A raccontare comincia tu Bisognerà aspettare aprile per scoprire quali saranno i personaggi del mondo dello spettacolo (ma non solo) a cui Raffaella Carrà farà visita per la nuova edizione del suo programma. Con loro la showgirl riesce a creare un tale clima di serenità che le sue interviste diventano una chiacchierata tra amici.

Rai3 - Aprile



Grande Fratello Vip Parte l’8 gennaio la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Il reality avrà due appuntamenti settimanali (lunedì e venerdì). I concorrenti saranno 19, salvo sorprese.

Canale 5 - 8 gennaio



Striscia la notizia Dopo “Il primo Natale”, il loro film delle Feste al cinema, e subito dopo la Befana, tornano alla conduzione di “Striscia” Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Per la coppia siciliana, questa è la 16a edizione al tg satirico di Antonio Ricci e i due comici hanno una bella notizia da ricordare al pubblico: nel 2020 festeggeranno 25 anni di carriera con un tour in tutta Italia.

Canale 5 - 7 gennaio



Freedom Nelle prossime settimane Roberto Giacobbo sarà pronto a ricominciare il suo viaggio attorno al mondo. L’obiettivo? Mostrarci le maggiori bellezze archeologiche italiane e internazionali. Tra storia, divulgazione scientifica, curiosità e misteri, le sorprese da scoprire sono sempre tantissime. Confermato il cambio nel canale di messa in onda avvenuto nello scorso luglio: la sua “casa” sarà Italia 1.

Italia 1 - Primavera



Avanti un altro! A fine gennaio su Canale 5 Paolo Bonolis insieme con il fedelissimo Luca Laurenti riparte con il suo tradizionale quiz preserale (sempre in onda dal 2011 a oggi). Il punto focale della trasmissione rimane naturalmente il Minimondo popolato dai suoi bizzarri personaggi, come il Bonus, la Bonas, la Bona Sorte, lo Iettatore e l’assistente Iettatore. E non mancheranno novità...

Canale 5 - 6 gennaio



Uno, due, tre...Fiorella! Un inno alle donne A tre anni di distanza dalla prima, Fiorella Mannoia propone la seconda edizione del suo show. Si tratta di un varietà in cui la musica fa da filo conduttore

a un racconto sulle donne di oggi. Non mancheranno gli ospiti del mondo dello spettacolo pronti a duettare o a confrontarsi con la padrona di casa.

Rai1 - marzo



Il caso Sanremo Le canzoni del Festival sotto processo Renzo Arbore rinnova un format già andato in onda nel 1990 su Raiuno e attualmente disponibile sulla piattaforma Raiplay. Nelle versione originale le canzoni di varie edizioni del Festival di Sanremo venivano giudicate da un finto tribunale.

Rai2 - febbraio



Il cantante mascherato e Ballando con le stelle "Il cantante mascherato"

Negli Stati Uniti è un programma di enorme successo. Il meccanismo? Otto personaggi famosi si esibiscono nascosti sotto maschere spettacolari: il Coniglio, il Leone, l’Angelo, il Mostro, il Barboncino, l’Unicorno, il Mastino napoletano e il Pavone. In ogni puntata ci sarà un eliminato, che dovrà togliersi la maschera. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, mentre in giuria sono annunciati Flavio Insinna e Patty Pravo: a loro si aggiungeranno altri due nomi.

Rai1 - 10 gennaio



"Ballando con le stelle"

Milly Carlucci nel 2020 avrà anche un secondo impegno. Ovviamente parliamo di “Ballando con le stelle”, che arriverà verso la primavera. Quest’anno il talent show sulla danza taglierà il traguardo della 15ª edizione e partirà la rincorsa al titolo che lo scorso anno fu conquistato dal modello norvegese Lasse Matberg. Per ora i nomi ufficiali del cast sono rigorosamente coperti dal segreto.

Rai1 - Primavera



L'isola dei famosi Naufraghi, tocca a voi Alessia Marcuzzi è pronta a tornare alla guida del reality di Canale 5 che arriva all’edizione numero 15. Negli ultimi anni il programma è sempre andato

in onda tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Nonostante le molte voci, il cast deve ancora essere comunicato ufficialmente.

Canale 5 - Prossimamente



Cuochi d'Italia Sarà un’edizione internazionale Bruno Barbieri sostituisce Alessandro Borghese alla conduzione, mentre restano i giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Questa volta si esce dalla tradizione italiana per andare alla scoperta anche delle cucine straniere attraverso la sfida tra due cuochi.

TV8 - 6 gennaio



Amore criminale Mai più violenza sulle donne. Fidanzati esageratamente gelosi, mariti ossessivi, padri che perseguitano le figlie. Veronica Pivetti conduce per la quarta volta la storica trasmissione di Raitre che denuncia crimini e violenze contro le donne. I casi raccontati sono tratti dalla cronaca nera, con la voce narrante dell’attrice, e l’intento è quello di mostrare qualcosa che va oltre la realtà giudiziaria.

Rai3 - 19 gennaio



Sanremo Sicuramente l’appuntamento più atteso della seconda parte dell’inverno è quello con il Festival di Sanremo, giunto alla 70ª edizione. Conduttore, direttore artistico ma soprattutto anima della manifestazione sarà Amadeus. I 22 concorrenti in gara al Teatro Ariston saranno annunciati proprio da lui il prossimo 6 gennaio nel corso della puntata speciale di “Soliti ignoti” legata alla Lotteria Italia.

Rai1 - 4-8 febbraio





Pio e Amedeo Una coppia scatenata su Canale 5. Ancora non ha un titolo e il progetto è segretissimo. Quello che è certo è che Pio e Amedeo sono pronti a sbarcare con il loro nuovo show su Canale 5. I grandi risultati ottenuti in passato con “Emigratis” hanno fatto conquistare al duo comico pugliese questa ambitissima promozione. Sicuramente il punto di forza dello show sarà la loro comicità irriverente, pronta a sorprendere i telespettatori.

Canale 5 - Primavera



Chi vuol essere milionario? Siete pronti? Riparte il quiz di Gerry Era il 2000 quando andò in onda per la prima volta il quiz condotto da Gerry Scotti. Un programma che ha fatto la storia di Canale 5 e che, dopo una pausa di qualche stagione, dallo scorso anno è tornato in onda. Ora è pronto a festeggiare il 20° compleanno ritornando nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset. Ci sarà sempre la grande sfida a cui ogni concorrente è sottoposto: 15 domande per arrivare al ricco montepremi da un milione di euro.

Canale 5 - Primavera



La pupa e il secchione e Colorado "La pupa e il secchione"

Da un lato delle bellissime ragazze e, novità di quest’anno, anche dei super fusti; dall’altro intelligentoni di entrambi i sessi: è “La pupa e il secchione e viceversa“. Paolo Ruffini riporta su Italia 1 il divertente reality show che andò in onda per la prima volta nel 2006. Al suo fianco vedremo Francesca Cipriani, “pupa” vincitrice della seconda edizione. Ci saranno, poi, numerosi ospiti tra cui la marchesa Daniela d’Aragona, Valeria Marini, Giorgio Mastrota, Sandra Milo e Alba Parietti.

Italia 1 - 7 gennaio

"Colorado"

Risate assicurate con lo show comico di Italia 1 Paolo Ruffini non si ferma a “La pupa e il secchione”. Nei primi mesi del nuovo anno, l’attore e presentatore toscano torna ancora una volta a vestire i panni del capocomico della squadra di cabarettisti dello show di Italia 1. Il menu della risata prevede il consueto mix di ingredienti composto da monologhi, imitazioni e battute a più non posso.

Italia 1 - Primavera



Sapiens Il futuro tra natura e tecnologia Mario Tozzi occuperà nuovamente la prima serata del sabato di Raitre con la sua trasmissione di approfondimento e divulgazione scientifica. Come nella passata edizione, il geologo cercherà di mostrarci quali saranno le prospettive del genere umano per il futuro, tra natura e tecnologia.

Rai3 - marzo



Eden Licia Colò riparte su La7 con il suo programma dedicato all’ambiente: “Eden - Un pianeta da salvare”. Si tratta di un viaggio attraverso 40 Paesi per scoprire quali sono i maggiori problemi ecologici, dalla desertificazione allo scioglimento dei ghiacci.

La7 - 8 gennaio



Family Food Fight Adesso si cucina in famiglia Joe Bastianich, sua madre Lidia e Antonino Cannavacciuolo conducono un nuovo format. Al centro c’è una sfida culinaria su ricette tipiche preparate da famiglie di diverse regioni italiane.

Sky Uno - marzo



Enjoy - Ridere fa bene Dopo aver tenuto a battesimo “Colorado” (che ai tempi si chiamava “Colorado Cafè Live”), Diego Abatantuono torna in onda insieme con Diana Del Bufalo su Italia 1 con una trasmissione comica tutta nuova. Si tratterà di una vera e propria sfida tra comici a colpi di esilaranti battute. Riuscirà a raccogliere l’eredità dei fortunati show che l’hanno preceduto?

Italia 1 - Primavera



Italia's got talent Tra conferme e novità parte la decima edizione dello show. Per il quarto anno consecutivo alla conduzione c’è Lodovica Comello, mentre in giuria approda Joe Bastianich, che dopo aver lasciato “MasterChef Italia” esordisce in questo programma andando ad affiancare gli altri tre confermatissimi giudici: Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Le sette puntate dedicate alle audizioni sono state registrate nei teatri di Avellino, Milano e Vicenza; la finale, rigorosamente in diretta, si svolgerà invece a Roma il 6 marzo e vedrà in lizza 12 concorrenti.

TV8 - 15 gennaio



Storie maledette Per i milioni di telespettatori appassionati di cronaca nera il programma di Franca Leosini è ormai un classico: la giornalista tornerà con nuove interviste, ma la data

di messa in onda è ancora da definire.

Rai3 - Prossimamente



Le iene Le due prime serate con Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e gli altri non vi bastavano? Dal 7 gennaio parte anche una striscia preserale che ripropone il meglio di 20 anni di show, tra inchieste, provocazioni e gag.

Italia 1 - 7 gennaio



Celebrity Hunted Otto vip in fuga, braccati da una task force di detective: se riusciranno a non farsi “beccare” per due settimane, vinceranno 100 mila euro (da destinare in beneficenza). È la struttura di questo originale reality che vede nella squadra dei fuggitivi, tra gli altri, Fedez, Francesco Totti, Costantino della Gherardesca e Claudio Santamaria.

Prime Video - marzo



E inoltre "Camionisti in trattoria"

Nove - 2 Febbraio

Cambia il conduttore del reality: al posto di Chef Rubio c’è Misha Sukyas, chef milanese di origini armene. "Made in sud"

Rai2 - prossimamente

Lo show che mostra il meglio della comicità meridionale torna a far ridere su Rai2. "Bake Off Italia - All Stars Battle"

Real Time - 3 gennaio

I 12 migliori concorrenti che si sono dati battaglia nelle scorse edizioni di “Bake off” si sfidano nel nuovo talent condotto da Flavio Montrucchio. "The real housewives di Napoli"

Real Time - 24 gennaio

Prima stagione di un nuovo format con sei veraci “casalinghe disperate”. "Little Big Italy"

Nove - 13 gennaio

Terza stagione dello show di Francesco Panella che premia i buongustai italiani all’estero. "Skianto"

Rai3 - febbraio

Nuovo varietà in due puntate in prima serata con l’istrionico Filippo Timi.

