Renato Zero parla di “Autoritratto – I concerti evento”: «Porterò la mia voce al di sopra delle nuvole»

Firenze e Roma chiamano a gran voce Renato Zero. L'artista ha raccontato, prima del ritorno sul palcoscenico con "Autoritratto - I concerti evento" (dal 2 marzo al 24 marzo) per raccontarci le emozioni prima dei palazzetti. «A casa ci sto mal volentieri, preferisco il camerino» racconta e dice anche alla luce della maggior parte dei concerti sold out «io e il pubblico ci conosciamo molto bene e delle volte mi rendo conto che c'è stata una sfoltitura di persone meno fortunate di noi, per questo il mio impegno diventa ancora più pressante e energetico, per portare la voce al di sopra delle nuvole».

In questo grande show ci saranno, come sempre, i classici immancabili, ma anche qualche rarità, con pezzi che secondo lui hanno avuto “una vita ombrata", quindi meno noti ma molto significativi. Sul palco ci saranno tanti fiati, dieci coristi e alcuni dei più importanti (e storici) musicisti italiani. «Siamo qui per dire che non vogliamo andare in pensione e io a 73 anni mi permetto ancora qualche passetto di danza, di farmi mancare il fiato dopo tre brani di seguito che non ti fanno respirare».

Lo show, come ci aveva già anticipato durante la conferenza stampa del suo ultimo album sarà minimale scenograficamente. «È uno spettacolo nel quale la musica è centrale, visto che l'orecchio ora sembra un po' in deficit, allora provo a lasciare al pubblico una partecipazione attiva nella crescita della musica, mettendo sul palco i "muratori del ritmo e della vibrazione delle corde"», lasciando quindi meno spazio possibile al computer e alle sue emulazioni.

Sempre rispetto all'annullamento degli orpelli scenici, dice. «Se prima si pensava che certe piumette portavano aiutarmi a vendere di più, poi tutti si sono resi conto che se sotto le pailettes non c'è la professione, l'appagamento e la stanchezza bella dello fare musica, non si raggiunge lo scopo». «Troverete uno spettacolo più minimale degli altri perché secondo me la sintesi fa parte del processo di maturazione dell'artista» aggiunge «ho deciso che voglio stare a viso scoperto, senza maschere, anche se le ho indossate in passato le ringrazio perché mi hanno aiutato. Le maschere, da sempre nella storia, permettono di trovare la propria identità».

Rispetto a un suo futuro ritorno negli stadi, esprime perplessità per la sua necessità di vedere il pubblico in volto («Sarà che ho fatto teatro e esperienze che mi hanno chiesto di non perdere mai di vista le persone» dice), ma non esclude di farlo magari in un evento a fine carriera, magari allo Stadio Olimpico. «Non c'è cosa più bella di salutare il pubblico senza annunciarsi prima, secondo me. Pensa l'eleganza che lasci con questa fotografia di te in salute, propositivo, che ti sei fatto pure i tuoi pianterelli scendendo in mezzo al pubblico con un finale leggero e soave».