Ricomincia “Calciomercato – L’Originale”

Dal 3 al 31 gennaio, dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky tornano Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna Antonio de Felice







Contestualmente all’apertura e alla durata della sessione invernale del calciomercato, torna su Sky uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi del pallone. Dal 3 al 31 gennaio, dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e in streaming su Now, va in onda “Calciomercato - L’Originale” dove Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (alias Valerio Spinella) sono pronti a raccontare tutti i retroscena della trattative annunciate e di quelle in corso per la compravendita dei giocatori.

Con una baita da sfondo anche in questa nuova edizione, lo studio riprende l’aspetto tipico dei paesaggi invernali ma offre una postazione inedita per accogliere di volta in volta un ospite speciale che insieme ad Alessandro Bonan affronta i temi più caldi della giornata. Sono comunque tanti i personaggi del mondo del calcio e dello sport attesi in trasmissione che si alternano nelle varie puntate e fra loro, tra i più assidui, c’è la conferma di Walter Zenga.

E oltre alla postazione inedita per il “grande saggio” di giornata, c’è un’altra novità: la deejay Giulia Salvi che diventa la voce narrante per alcune delle più appassionanti storie nelle trattative di ieri e di oggi. A Gianluca Di Marzio, come da tradizione, il compito di annunciare e approfondire le informazioni che provengono dalla squadra mercato degli inviati della redazione di Sky Sport mentre Fayna è pronto a incuriosire i tifosi con le notizie più intriganti provenienti dal mondo dei social e del web.