Ritorna “Il paradiso delle signore”. Tante sorprese per Adelaide

Lunedì 13 settembre, nel pomeriggio di Rai1, ritorna anche l’altezzosissima e amatissima contessa interpretata da Vanessa Gravina Il Paradiso delle Signore - Vanessa Gravina è la contessa Adelaide di Sant’Erasmo Credit: © Rai Solange Savagnone







Lunedì 13 settembre, nel pomeriggio di Rai1, ritorna “Il paradiso delle signore” e quindi anche l’altezzosissima e amatissima contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina. L’attrice sui social ha fatto sapere che il suo personaggio ci riserverà tante sorprese, anche sul piano sentimentale.

Vanessa, ci può svelare che cosa le accadrà?

«Ci sarà l’entrata in campo di una nuova figura femminile che sarà devastante per Adelaide, non tanto sul piano privato, ma perché rappresenterà un pericolo per la sua incolumità: è infatti la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi), il marito morto in circostanze sospette».

Quindi sarà ancora una volta al centro della storia?

«Sarò super-presente quest’anno: mi tocca quindi una certa applicazione e infatti dopo la nostra chiacchierata correrò a studiare le scene che girerò domani. Il cervello ormai fa fatica a memorizzare, ma due cose mi legano a questa soap: l’amore del pubblico e l’affezione al personaggio. Se no, mi creda, è impegnativo, e dopo due anni non ce la fai più: a volte sono sul set 10-12 ore, in media tre giorni alla settimana. Quando non lavoro, studio, cucino, vedo gente e incastro qualche altro impegno…».

E infatti so che dal 19 ottobre tornerà a teatro.

«Riprenderò “Il Tartufo” di Molière che era stato sospeso a febbraio 2020 per la pandemia. Saremo in tournée per due mesi e mezzo (fra le tappe: Torino, Cagliari, Roma, Trieste e Lodi). Le prime settimane sarò lontana dal set ma poi dovrò incastrare soap e teatro: Adelaide mancherà più o meno per un mese, tra marzo e aprile del 2022».

È vero che il modo di parlare così impostato di Adelaide è ispirato a quello di sua madre?

«Moltissimo! Mia madre è una contessa nell’indole. E poi ho fatto in tempo a conoscere, nella Milano degli Anni 80, queste “Adelaidi” ormai 70enni. Mi sono rimaste impresse e le ho messe a frutto in lei, aggiungendoci poi personaggi da film come Crudelia De Mon e Glenn Close in “Le relazioni pericolose”».

Cos’è il paradiso per lei oggi?

«Continuare a poter fare bene il mio lavoro e vivere in libertà senza chiedere niente a nessuno. A marzo mi sono separata e non è stato un periodo facile. Ma questo mi ha fatto diventare ancora più forte e autonoma».

Ecco dove eravamo rimasti

A maggio abbiamo salutato Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide impegnati in un brindisi, più uniti che mai. Marta è andata a New York e Vittorio è rimasto solo. Ludovica e Marcello hanno sconfitto Fiorenza. Gabriella e Cosimo sono in partenza per Parigi, mentre Rocco e Maria, dopo le nozze, andranno a Roma. Giuseppe scopre che la “moglie” tedesca è incinta.