Il road movie di Blanco arriva su Prime Video

"Bruciasse il cielo" arriva in streaming dal 9 novembre







Il 9 novembre su Prime Video arriva “Bruciasse il cielo”, dopo Elodie, Ultimo e Mahmood è Blanco ora il protagonista di un road movie che ripercorre 2 anni di musica e viaggi.

Contenuti, brani e video inediti che ripercorrone le sue primissime apparizioni su un palco, fino alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”. Dai viaggi in America a quelli in Bolivia per lavorare all’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.