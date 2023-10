Roberta Capua: «In tv amo i racconti e le interviste»

Roberta Capua non ha mai nascosto di amare la televisione pacata, non urlata e non sensazionalista, e il suo curriculum lo dimostra. È per questo, probabilmente, che la Rai l’ha scelta per “Prix Italia 2023 - Appunti di un viaggio”, in onda domenica 8 ottobre in seconda serata su Rai1. Lo speciale permetterà al pubblico di rivivere i momenti più belli della manifestazione (a Bari dal 2 al 6 ottobre) che ha come obiettivo quello di premiare i migliori prodotti radio, tv e web scelti tra gli oltre 260 arrivati quest’anno da più di 50 Paesi del mondo. Tra programmi radio, podcast, documentari e serie tv, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Roberta, questa volta più che conduttrice sarà un po’ una guida.

«Sì. Per tutta la durata del Prix Italia girerò per Bari, curiosando per le strade, parlando con le persone e incontrando gli artisti che si trovano lì per la manifestazione, come Tosca D’Aquino e Pierpaolo Spollon che presenteranno le loro fiction, e Massimiliano Ossini che condurrà da Bari “Unomattina”. Questi incontri, insieme al racconto della città, costituiranno lo speciale in cui parleremo anche di sostenibilità perché la radio e la televisione ormai devono pensare e mettere in campo progetti sostenibili. Diciamo che i nostri “Appunti di viaggio” saranno una sorta di reportage a 360 gradi».

Il Prix Italia premia i programmi particolarmente meritevoli: quali caratteristiche deve avere per lei un programma radio o televisivo per essere considerato un prodotto di qualità?

«Deve essere un programma che, quando entra nelle case della gente, lo fa in punta di piedi e per raccontare qualcosa che abbia un senso e che, magari, offra qualche spunto di riflessione. Io amo la tv del racconto e delle grandi interviste, anche a persone comuni purché abbiano qualcosa di interessante da dire».

Quali programmi, tra i tanti che ha fatto, metterebbe nella categoria?

«Se parliamo al passato remoto, senz’altro il “Tappeto volante” con Luciano Rispoli: mi è rimasto nel cuore. Nel passato più prossimo direi “Estate in diretta”: con Gianluca Semprini abbiamo fatto due edizioni di grande successo. Mi è piaciuto tanto anche “Sei un mito”, che ho condotto nel 2005 con Teo Teocoli, anche se era puro intrattenimento».

Oltre a farla, la televisione la guarda anche?

«Sì, guardo un po’ di tutto perché sono curiosa. Per fortuna rispetto al passato, quando l’appuntamento con quel dato programma era fisso, ora è più semplice. RaiPlay per me è una piattaforma preziosa perché mi permette di recuperare quello che ho perso».

C’è qualche programma che riesce a guardare insieme a suo figlio adolescente?

«Macché! Leonardo ha quasi 16 anni e al momento non se ne parla proprio. Quando era più piccolo magari guardavamo insieme “Ballando con le stelle” o “Tale e quale show”, adesso invece per lui esistono solo TikTok e le piattaforme».

Però guarderà almeno la mamma nello speciale sul Prix Italia…

«Assolutamente no (ride)!».