Roberto Burioni: «Siamo ottimisti: il Covid diventerà un raffreddore»

Giusy Cascio







Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ospite fisso a “Che tempo che fa”, ha appena pubblicato un libro dedicato al cancro: “Match point” (La nave di Teseo).

Professore, ha scelto lo stesso titolo di un film di Woody Allen. Affinità elettive con il regista?

«Mi piacciono molto i suoi film, il titolo però è inteso in senso sportivo. Perché nella partita contro il cancro non abbiamo ancora vinto, ma siamo alle battute finali».

La ricerca scientifica fa passi da gigante, quando lo sconfiggeremo?

«Siamo alla vigilia di una rivoluzione. Un po’ come quando, per fare un paragone tecnologico, sono comparsi i primi cellulari. Potevamo usarli solo per parlare, ma di lì a poco sono diventati un’altra cosa, dei piccoli computer. Il passo più importante è stato comprendere cos’è il cancro. Ora possiamo capire come combatterlo non con farmaci aspecifici ma mirando a bersagli precisi».

E i vaccini contro il cancro quando saranno disponibili?

«Esistono già, siamo in fase avanzatissima di sperimentazione, perché sono “figli” dei trionfi dei vaccini a mRNA usati contro il Covid. Intanto sarebbe fondamentale usare i vaccini contro l’Hpv (il papilloma virus) che causa il tumore al collo dell’utero e l’Hbv (il virus dell’epatite B) che può favorire l’insorgenza di tumori al fegato».

Lei attribuisce un ruolo cruciale all’intelligenza artificiale per i progressi della medicina: perché?

«Perché rende possibili cose un tempo impensabili. Come “leggere” rapidamente la struttura della proteina che favorisce le cellule del cancro per poter progettare qualcosa che le blocca. A un ricercatore servirebbero anni, il computer lo fa in una notte».

In passato ci ha visto lungo. Nel suo libro precedente, “La formidabile impresa” (Rizzoli), aveva raccontato la storia dell’incontro tra la biochimica ungherese Katalin Karikó e l’immunologo statunitense Drew Weissman che hanno appena ricevuto il premio Nobel per la Medicina. I due scienziati con le loro scoperte hanno permesso lo sviluppo dei vaccini contro il Covid.

«Katalin Karikó è dovuta emigrare negli Stati Uniti e non si è mai arresa, anche quando le sue ricerche non interessavano a nessuno, ed è andata avanti per decenni. Una bella storia di accoglienza e perseveranza».

Quale sarà l’innovazione scientifica che secondo lei meriterà il prossimo Nobel?

«Il Nobel premia le ricerche che cambiano prospettive e aprono nuovi orizzonti. Nel campo dell’immunologia dei tumori mi piace citare gli studi del professor Alberto Mantovani, che per me è un modello come scienziato, come medico e come uomo».

Per Fabio Fazio a “Che tempo che fa” lei è un “faro” che illumina la giusta direzione da seguire contro le superstizioni e i complotti anti scientifici.

«Fabio è un amico e lo ringrazio di questa opportunità perché è vero che c’è una disinformazione grave. E le bugie sulla salute sono pericolose».

Per esempio, qualcuno pensa che ci sia stato un aumento di tumori in seguito alla somministrazione di vaccini mRNA contro il Covid. Su cosa si fonda questa idea?

«È assolutamente infondata. Dire che il vaccino ha fatto aumentare i tumori sarebbe come dire che il dado da cucina, estratto di carne, possa diventare una mucca».

Ci sono studi che escludono la correlazione?

«Le statistiche dicono che il numero dei tumori o degli infarti è sostanzialmente uguale tra vaccinati e non vaccinati. Anzi, tra i vaccinati la mortalità è inferiore. Perché chi si vaccina in genere dà ascolto al medico e quindi fa più prevenzione».

Il Covid nel frattempo torna a correre con un aumento dei casi. La cosa deve preoccuparci?

«Rispetto ai mesi passati ci sono due elementi a nostro favore: il virus dalla variante Omicron in poi è diventato più buono e noi, grazie ai vaccini e anche al fatto che abbiamo preso l’infezione, siamo immuni. Certo, il virus è nuovo, potrebbe sempre comparire una variabile severa, ma è improbabile. Diciamo che siamo in un momento di “tregua armata”».

Per chi è tuttora pericoloso?

«Come tutti i virus, come quello dell’influenza, è pericoloso per i fragili: gli anziani e chi ha già altre malattie. Per loro il vaccino è una scelta efficace e sicura».

Vaccino antinfluenzale e vaccino per il Covid possono essere fatti insieme?

«Possono essere somministrati anche contemporaneamente, sì. Io farò entrambi, da sanitario. E l’antinfluenzale lo farò fare, come d’abitudine, anche a mia figlia che ha 12 anni e a mia moglie che ne ha 45».

Lei continua a usare la mascherina Ffp2? In quali situazioni?

«La uso e la consiglio in ospedale e in luoghi chiusi e affollati come i mezzi pubblici».

Altre precauzioni da osservare?

«Serve buon senso. Quando si sta male, si resta a casa. Per guarire meglio e perché è un gesto di rispetto e di civiltà. Non sopporto chi ha febbre, tosse e altri sintomi influenzali e va comunque in ufficio, con il rischio di contagiare i colleghi: è sbagliato».

Debelleremo mai definitivamente il Covid?

«Ci sono già quattro coronavirus che infettano l’uomo causando solamente un raffreddore. Lo scenario a cui speriamo di andare incontro è quello in cui il Covid diventi presto il quinto»