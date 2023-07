Roberto Giacobbo è in tv con il meglio di “Freedom” e già lavora alla nuova stagione

«Non posso anticiparvi molto. Vi dico soltanto che andremo anche all’estero: Francia, Portogallo, Inghilterra. Stiamo preparando una trasferta in Austria e poi dall’altra parte dell’oceano, in Sudamerica» dice Roberto Giacobbo durante una crociera sul Nilo, il fiume che attraversa l’Egitto Solange Savagnone







Ogni mercoledì in prima serata su Italia 1 viene trasmesso il meglio di "Freedom - Oltre il confine" di Roberto Giacobbo. «Saranno nove puntate in cui riproporremo alcuni dei servizi più apprezzati dal pubblico, ma con aggiornamenti e rielaborazioni» spiega Giacobbo. «In ogni puntata ci sarà sempre un documentario sull’Egitto. Inoltre non riproporremo mai un servizio nello stesso orario in cui era andato in onda, in modo da venire incontro ai diversi modi di fruizione del pubblico».

Il divulgatore proprio in questi giorni ha ripreso a viaggiare per realizzare la nuova stagione di "Freedom". «Non posso anticiparvi molto. Vi dico soltanto che andremo anche all’estero: Francia, Portogallo, Inghilterra. Stiamo preparando una trasferta in Austria e poi dall’altra parte dell’oceano, in Sudamerica» dice.

Quindi lavorerà per tutta l’estate?

«Sì, perché la nuova messa in onda è prevista all’inizio del 2024 e siamo un programma di documentari. Da oggi alla messa in onda, ne realizzeremo 75 da 25 minuti l’uno. Produrne così tanti, ognuno diverso e in luoghi differenti e lontani, richiede tanto tempo».

Una faticaccia, ma il pubblico apprezza.

«Veniamo da una stagione ottima, con Mediaset lavoro benissimo e i risultati quest’anno sono stati superiori rispetto allo scorso. Noi siamo la tribù delle buone notizie, non parliamo di cose brutte, drammatiche o di cronaca nera, ma di avventure. Cose antiche e scoperte che ti mettono in una posizione positiva davanti alla tv. Mostriamo il mondo che vorremmo vedere e conoscere. Andiamo a scoprire cose che non ti aspetti, perché la vita frenetica e i mille stimoli che riceviamo ogni giorno ci fanno tralasciare tutti quei particolari che invece sono divertenti per la nostra mente».

Niente ferie, quindi?

«In realtà sì, perché facciamo le trasferte a settimane alterne, tutto l’anno. Poi magari se andiamo all’estero le settimane si attaccano. Ma tra una e l’altra, qualche giorno di vacanza riesco a prendermelo anche io».

Sa già dove andrà?

«Nel mio “buen retiro” di Carloforte, un’isola della Sardegna. Qui c’è un calore umano e una natura che mi conquistano. Spesso i suoi abitanti mi chiedono perché vengo proprio qui. Io rispondo che è il luogo scelto anche dai Fenici e dai Romani quando potevano andare ovunque. Ha qualcosa di speciale: è un’isola scelta anche dai tonni, dai fenicotteri rosa per vivere, da Cristoforo Colombo quando faceva il corsaro… secondo alcuni c’è un magnetismo particolare che favorisce il benessere. Ci andrò tra luglio e agosto per alcuni giorni».

Qual è la sua idea di vacanza?

«Leggo e vado a pesca con la canna, a riva o su una barchetta. Resto immobile e dialogo con i pesci. Li guardo passare, non sono un grande pescatore. Mi piace il silenzio, stare al largo. Ogni tanto prendo qualcosa ma solo per il pranzo o la cena. Con mia moglie Irene cuciniamo per gli amici e facciamo uno scambio culturale in cucina: noi romana, loro con specialità del posto, come la pasta alla Tabarkina con il pesto e il tonno fresco. Io sono specializzato nella carbonara».

Quindi anche un viaggiatore come lei riesce a staccare la spina?

«Sì, assolutamente. Sono campione mondiale di “divano artistico”: sto così fermo che mi si confonde con i cuscini! Come dice un mio amico: “Solo chi sa riposare, sa lavorare”. Dai il massimo quando lavori soltanto se ti sei riposato bene prima».