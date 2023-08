Roberto Giacobbo: «In vacanza io mi porto tre figlie e sei bassotti!»

Il divulgatore è al lavoro per la nuova edizione di "Freedom": «Ma appena posso scappo in Sardegna dalla famiglia» Roberto Giacobbo in barca insieme con la figlia Margherita Solange Savagnone







Mentre su Italia 1 va in onda il meglio di “Freedom Oltre il confine”, Roberto Giacobbo ha da poco ripreso a viaggiare per realizzare la nuova stagione del suo programma, alla scoperta delle meraviglie e dei misteri di casa nostra, e non solo: «Non posso anticiparvi molto. Vi anticipo che andremo in Francia, Portogallo, Inghilterra, Austria e stiamo preparando una trasferta in Sudamerica».

Quindi lavorerà per tutta l’estate?

«Sì, perché la nuova messa in onda è prevista all’inizio del 2024 e siamo un programma di documentari. Da oggi alla messa in onda ne realizzeremo 75 da 25 minuti l’uno. Produrne così tanti, ognuno diverso e in luoghi differenti e lontani, richiede tanto tempo».

Una faticaccia, ma il pubblico apprezza.

«Veniamo da una stagione ottima, con Mediaset lavoro benissimo e i risultati quest’anno sono stati superiori rispetto allo scorso. Siamo la tribù delle buone notizie, non parliamo di cose brutte, drammatiche o di cronaca nera, ma di avventure. Mostriamo il mondo che vorremmo vedere e conoscere. Andiamo a scoprire cose che non ti aspetti».

Niente ferie, quindi?

«In realtà sì, perché facciamo trasferte a settimane alterne, tutto l’anno. E magari se andiamo all’estero le settimane si attaccano. Ma tra una e l’altra, qualche giorno di vacanza riesco a prenderlo anche io».

Sa già dove andrà?

«Nel mio “buen retiro” di Carloforte, nel Sud della Sardegna, dove c’è un calore umano e una natura che mi conquistano. Spesso i suoi abitanti mi chiedono perché vengo proprio qui. Io rispondo che è il luogo scelto anche dai Fenici e dai Romani quando volendo potevano andare ovunque. È un’isola speciale scelta anche dai tonni, dai fenicotteri rosa per vivere, da Cristoforo Colombo quando faceva il corsaro... secondo alcuni c’è un magnetismo particolare che favorisce il benessere. Ci andrò tra luglio e agosto per alcuni giorni, in varie tappe».

Qual è la sua idea di vacanza?

«Leggo e vado a pesca con la canna, a riva o su una barchetta. Resto immobile e dialogo con i pesci. Li guardo passare, non sono un grande pescatore. Mi piace il silenzio, stare al largo. Ogni tanto prendo qualcosa, ma solo per il pranzo e la cena. Con mia moglie Irene cuciniamo per gli amici e facciamo uno “scambio culturale”: noi cucina romana, loro con specialità del posto, come la pasta alla tabarchina con il pesto e il tonno fresco. Una bontà! Io invece sono specializzato nella carbonara».

Quindi anche un viaggiatore come lei riesce a staccare la spina?

«Sì, assolutamente. Sono campione mondiale di divano artistico: sto così fermo che mi confondi con i cuscini. Come dice un mio amico: “Solo chi sa riposare sa lavorare”. Dai il massimo quando lavori soltanto se ti sei riposato bene prima».

Il cellulare lo spegne o resta sempre connesso?

«Ho due linee, una non la uso mai e spero di continuare a non farlo perché ce l’hanno soltanto i miei familiari ed è sempre in funzione in caso di emergenza, dato che quando sono in giro per il mondo ho fusi orari differenti. L’altra la uso per tutto, inclusa la famiglia. C’è una sola differenza: alcuni numeri “fanno rumore” e altri no. Comunico soprattutto con WhatsApp, ai messaggi rispondo sempre, magari dopo 12 ore perché non c’è segnale. Ma anche in questo caso, alcuni numeri suonano e altri sono silenziosi. Diciamo che c’è una selezione all’ingresso (ride)».

In onda ha sempre lo stesso look, che è un po’ la sua divisa. Invece come si veste in vacanza?

«Ho tre cassetti pieni di magliette che compro in giro per il mondo durante l’anno. Le chiamo le maglie della libertà e del riposo: quando le prendo, so che le metterò in vacanza. In particolare ho una camicia gialla molto leggera che mi piace mettere quando vado in barca, anche perché con quel colore mi si vede a due miglia dalla costa. La evito quando sono in mezzo alla gente, già mi si nota troppo per l’altezza. La indosso quando sono da solo o in famiglia».

Sua moglie Irene lavora con lei. In vacanza riuscite a parlare di altro che non sia la prossima missione di “Freedom”?

«Facciamo costantemente altro e parliamo di tutto. Sin da quando non eravamo così impegnati nel lavoro, c’era sempre un’attenzione alla coppia. Va bene parlare di figli, ma è ancora più importante chiedere all’altro come sta. Con Irene discutiamo di cose nostre. Ci siamo allenati a farlo anche al telefono, dove facciamo lunghe chiacchierate (se si tratta di lavoro, invece, sono brevissime). È importante anche avere un posto “fisico” dove parlare: abbiamo dei divanetti e delle sdraio in giardino, dove leggiamo o ci addormentiamo al sole. Fanno parte dei concetti di pace e di riposo, necessari per lavorare bene».

Le vostre figlie vengono ancora in vacanza con voi?

«Appena possiamo, sì. Le due grandi hanno finito gli studi. Ognuno di noi ha il desiderio di stare insieme. Anche quando saranno sposate, ci siamo detti che una settimana all’anno staremo tra di noi. Margherita il 10 agosto compie gli anni e verranno a Carloforte anche i suoi amici per festeggiarla assieme alle sorelle. Da sempre quella settimana è dedicata a lei».

E poi ci sono i suoi sei bassotti. Come fa con loro?

«A Carloforte abbiamo un giardino, è una vacanza pure per loro. Non solo, vicino a noi c’è una spiaggia attrezzata per cani. Li portiamo lì e facciamo il bagno assieme a loro, che indossano il giubbotto di salvataggio e vanno addirittura sopra il sup con le ragazze. Quando ci sono i bassotti, prendiamo la nave e viaggiamo in una cabina per il trasporto degli animali. Loro rientrano a fine estate, mentre io faccio avanti e indietro in aereo».