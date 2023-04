Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi: «Brindiamo alle nostre belle chiacchierate sull’amore»

Nel programma di Pierluigi Diaco “BellaMa’” c’è "La posta del cuore" con due storiche amiche Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi Credit: © Alessandro Canestrelli Giusy Cascio







Il martedì pomeriggio c’è un appuntamento speciale all’interno di “BellaMa’”, la trasmissione di Pierluigi Diaco su Rai2: la rubrica “La posta del cuore” di Rosanna Vaudetti e Maria Giovanni Elmi che, con garbo e ironia, discutono di sentimenti. E spesso, a mo’ d’esempio, citano i loro matrimoni felici: Rosanna è stata sposata per 55 anni con il regista televisivo Antonio Moretti, che è mancato nel 2020; Maria Giovanna è sposata dal 1993 con l’imprenditore Gabriele Massarutto. Fra loro, le ex Signorine buonasera sono amiche sincere. Come si capisce da questa intervista, naturalmente tutta incentrata sull’amore.

A “BellaMa’” dialogate in diretta in un confronto tra generazioni: “boomer” (in pratica gli adulti) contro i giovanissimi della “Gen Z”. A chi vi sentite più vicine?

Vaudetti: «Ai boomer, per ragioni d’età. Ma anche i ragazzi di oggi hanno una visione tradizionale: sognano l’amore romantico, che duri per tutta la vita».

Elmi: «Hanno entusiasmo, una tenerezza infinita, una purezza che commuove».

L’amore non ha età?

Elmi: «Il cuore non ha rughe, rimane giovane».

Vaudetti: «All’inizio si vive di passione. Con l’età l’amore matura, diventa più forte, più profondo e più bello. Vivendo insieme tanti anni, affrontando le difficoltà, impari ad amare anche le debolezze del partner».

Che cosa ne pensate degli amori a distanza?

Elmi: «Un conto è stare in città diverse per lavoro e vedersi nel weekend, un altro è sparire un anno o due per ragioni futili».

Vaudetti: «Sono scomodi e costosi (ride): è così bello iniziare e finire la giornata insieme con un abbraccio».

Elmi: «Per non parlare del fatto che, quando un uomo inizia a dirti: “Prendiamoci un periodo di pausa per vedere come va”...».

Vaudetti: «...vuol dire che è già finita».

Amare due persone contemporaneamente è possibile o bisogna scegliere a un certo punto?

Vaudetti: «Spesso si vivono due vite parallele: ho conosciuto una donna che aveva l’amante in ufficio, ma non ha mai potuto passare insieme al suo uomo un Natale o una Pasqua, perché lui restava in famiglia, con la moglie. Ed è un’esperienza dolorosissima».

Elmi: «Amare due persone allo stesso tempo non si può. Certo, le tentazioni sono tantissime. Così si può essere attratti da un collega, specialmente se è bello come Alain Delon (ride)».

Recita un proverbio: “In amor vince chi fugge”. Voi siete mai scappate?

Vaudetti: «Io no, non ho mai avuto bisogno di ricorrere a sotterfugi. Ma è vero che le prime volte bisogna essere un po’ misteriosi. Se uno fa capire di essere felice da solo, si rende più attraente. La felicità attira».

Elmi: «Rendersi preziosi all’inizio fa parte del gioco della seduzione».

Vaudetti: «Però negarsi troppo è sbagliato, non bisogna mai esagerare».

Nei confronti di Pierluigi Diaco, che vi ha volute in trasmissione, che sentimenti provate?

Elmi: «Sono incantata dalla sua gentilezza: Diaco è la persona più educata che conosco, è davvero di una lealtà stupefacente».

Vaudetti: «Trovo travolgente la sua capacità di prendere decisioni in quattro e quattr’otto».

Elmi: «Ci ha già confermate per la prossima stagione! Terremo la nostra rubrica, sempre di martedì».

Ma Diaco vi confida i suoi affari di cuore?

Vaudetti: «No, non lo vediamo mai prima o dopo il programma».

Elmi: «A lui non piace incontrarsi e discutere prima dei temi della rubrica per rispetto del pubblico: ama l’emozione della diretta».

Per esperienza, credete nel colpo di fulmine?

Elmi: «Assolutamente sì. Ho incontrato mio marito perché si era rotto il pulmino della Rai che doveva portarmi dall’Austria all’Italia. Mi accompagnò lui in auto all’aeroporto di Trieste e mi sono innamorata dei suoi occhi blu che sbirciavo attraverso lo specchietto».

Vaudetti: «Io credo nei sogni premonitori. Antonio me lo sono sognato una notte: vedevo lui, alla stazione di Roma, e mi dicevo che era l’uomo della mia vita. L’indomani mi ha telefonato per invitarmi a una cena».

E poi cosa è successo?

Elmi: «All’aeroporto mentre aspettavo di imbarcarmi Gabriele ha comprato in edicola una rivista in cui in copertina indossavo un abito da sposa: un segno del destino, un avvertimento».

Vaudetti: «A cena, il nostro primo appuntamento, Antonio mi ha chiesto: “Perché non ci sposiamo?”. E io ho fatto come Grace Kelly nel film “Caccia al ladro”: l’ho baciato».

Avete mai fatto una scenata di gelosia?

Elmi: «No. Da ragazzina, se non ero ricambiata, mia zia mi consolava dicendomi: “Se non ti vuole, non ti merita”. Ci credo tuttora».

Vaudetti: «Avrei voluto, ma mi sono trattenuta. E ho fatto bene».

La canzone d’amore della vostra vita?

Elmi: «“What a difference a day makes”, di Dinah Washington».

Vaudetti: «“E penso a te”, di Lucio Battisti. L’ho cantata con Antonio in uno show di Iva Zanicchi e ogni volta che la ascolto mi commuovo, ora che lui non c’è più, perché so che pensa a me. E io a lui».

Se Rosanna prendesse una sbandata per un uomo molto più giovane di lei, cosa le consiglierebbe Maria Giovanna?

Elmi: «Di seguire il cuore».

E se Maria Giovanna sospettasse un tradimento del marito, cosa le direbbe Rosanna?

Vaudetti: «Di stare tranquilla, perché Gabriele non la tradirebbe mai e poi mai».

Tra amiche si condivide tutto. Inclusi gli uomini?

Vaudetti: «Macché, scherziamo?».

Elmi: «A ognuna il suo!».