Sabrina Salerno e Teo Mammucari, i due “talent scout” di Milly Carlucci

Sabrina Salerno: «Claudio Cecchetto è stato il primo a credere in me e ha saputo valorizzarmi»

Sabrina Salerno è uno dei cinque “acchiappatalenti” di Milly Carlucci. «Di talento me ne intendo. Vengo dagli Anni 80, quando tutti dicevano che io e tanti altri saremmo spariti. A molti è successo, io invece sono ancora qua!» dice Sabrina.

Grazie al suo talento...

«Anche. Ho iniziato nel 1987 e sono quasi 40 anni che lavoro. Quando non mi avete visto in Italia, stavo lavorando all’estero».

Ma cosa è per lei il talento?

«Un dono che devi coltivare, ma anche no. Qualcosa che, quando ce l’hai, può portarti ad avere successo ma non necessariamente. Ci sono tante persone di talento che non arrivano da nessuna parte e viceversa. Insomma, è vero tutto e il contrario di tutto».

Chi è talentuoso, però, se ne rende conto…

«Non credo o, comunque, non sempre. Anche perché, diciamo la verità, il segreto è non prendersi mai troppo sul serio».

Qual è il suo talento?

«Sicuramente l’empatia, ho una grande capacità di connettermi con le persone. E poi, in tutti questi anni, ho avuto la capacità di dire dei “no”».

E questo non l’ha penalizzata?

«A livello economico sicuramente sì, ho perso tanti soldi. Ma quando non ho accettato alcuni progetti è perché non mi avrebbero permesso di esprimermi come volevo. Dunque nessun rimpianto».

Agli inizi, chi ha riconosciuto il suo talento?

«Claudio Cecchetto».

E lei come sceglie i talenti nel programma?

«È complicato. Non sempre le qualità di una persona sono così evidenti, e io spesso sbaglio cavallo (ride). Comunque, nell’esibizione che faremo insieme al talento che abbiamo scelto nella puntata finale vorrei cimentarmi come acrobata, clown... quindi guardo con particolare attenzione in quell’ambito lì».

Teo Mammucari: «Nei villaggi turistici ho conosciuto Fiorello. È importante fare gli incontri giusti»

Gli altri talent scout di "L’acchiappatalenti" sono avvisati: il vincitore c’è già ed è Teo Mammucari! Almeno è quello che sostiene lui. «Io sono polivalente, dunque avvantaggiato rispetto ai miei colleghi. Praticamente ho già vinto e questa è l’unica cosa negativa di questo programma: sappiamo già come finirà» esclama, ridendo, Teo.

Quindi, oltre a possederlo lei, pensa di essere bravo a riconoscere il talento negli altri...

«Sì, lo vedo subito. Ne "L’acchiappatalenti" lo riconosco già dalla scheda riassuntiva della persona, senza bisogno di vedere l’esibizione. A volte mi è capitato di essere fermato per strada da madri che mi dicevano: “Mia figlia è bravissima a cantare”. Io non le ho nemmeno volute ascoltare e gli ho risposto: “Lascia stare”, perché il talento non è solo saper fare una cosa, è anche presenza scenica...».

Insomma, ci si nasce?

«Sì, è un dono. Se ce l’hai e ti prepari, puoi diventare Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e fare la differenza».

Perciò è essenziale il dono ma anche la preparazione.

«Assolutamente sì. Vedo in giro tantissimi talentuosi, persone che hanno quel qualcosa in più ma che, per problemi familiari o perché si reprimono o vengono repressi, non mettono a frutto il loro talento. È una cosa molto triste».

Lei, invece, è stato incoraggiato?

«Sì, fin da bambino. Poi, diventato un po’ più grande, gli amici mi chiamavano dicendo: “Se non vieni tu, ci annoiamo”. Ho iniziato a fare l’animatore nei villaggi turistici e ho conosciuto Fiorello. È importante fare gli incontri giusti, capire quali sono e cercarli. È come un treno: se vuoi prenderlo devi andare alla stazione, perché lui non viene da te».

Lei lo ha preso e l’ha portato al successo.

«Il successo è, prima di tutto, fare il lavoro che ami».