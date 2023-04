Samanta Togni e Filippo Magnini: «I nostri consigli per un weekend di relax»

Ogni sabato mattina su Rai2, nel programma dedicato al benessere "Per me", che vede al timone Samanta Togni e Filippo Magnini, vengono dati preziosi consigli per un corretto stile di vita e per prendersi cura di sé. Soprattutto nel weekend, quando si ha più tempo a disposizione. E noi abbiamo chiesto ai due conduttori di raccontarci i loro fine settimana e darci dei suggerimenti.

Cosa rappresenta per voi il fine settimana?

Togni «Uno stacco, siamo tutti sempre di corsa e i weekend servono a ricaricare le pile. Peccato che arrivi subito la domenica sera... (ride)».

Magnini «Sono d’accordo. Il weekend dovrebbe essere fatto di più ore. Io lo dedico alla famiglia e il tempo vola con due ragazze in casa (Mia, 3 anni, avuta dalla moglie Giorgia Palmas, e Sofia, 14, nata dalla relazione tra la showgirl e Davide Bombardini, ndr)».

Cosa ricordate dei weekend dell’infanzia?

Togni «Vengo da una famiglia di ballerini, che andavano a fare le gare per l’Italia. Ricordo che viaggiavamo in camper, vedevamo posti sempre nuovi e conoscevo tanti altri bambini. Era una grande festa».

Magnini «La domenica spesso andavamo a pranzo dai nonni. E poi, essendo nato e cresciuto a Pesaro, trascorrevamo molti fine settimana al mare. Anche se a partire dagli 8 anni ho iniziato a praticare nuoto ed ero impegnato nelle gare».

Al mattino vi concedete una bella colazione?

Togni «Nel weekend io e mio marito (il chirurgo Mario Russo, ndr) apparecchiamo la tavola e ci concediamo una ricca colazione a base di dolci, frutti di bosco, pane tostato con miele e frittata con albume d’uovo».

Magnini «Mi piace preparare i pancakes con lo sciroppo d’acero. Ma amo anche una colazione salata, con uova strapazzate, salmone affumicato, toast, avocado».

Il menu per invitare gli amici a cena il sabato sera?

Togni «Punto su tanti antipasti, con salumi, formaggi, pizzette e torte salate. Poi verdure cotte e crude e un primo, tipo pasta all’arrabbiata o pasta e ceci».

Magnini «In realtà, avendo poche occasioni per uscire durante il resto della settimana, ne approfittiamo nei weekend. Se invitiamo gli amici, spesso ordiniamo il sushi o la pizza da asporto».

Che sgarro vi concedete durante il weekend?

Togni «Vado matta per il gelato. E poi una buona frittura di pesce fa sempre piacere».

Magnini «In realtà c’è un peccato di gola che commetto sempre. Sono dipendente dalla maionese, la metto dappertutto!».

Con la bella stagione iniziano le gite fuori porta. Consigli per una scampagnata?

Togni «Sono molto affezionata al Centro Italia, in particolare trovo stupenda Sperlonga, nel Lazio, e tutto il Conero, nelle Marche».

Magnini «Giorgia e io siamo rimasti incantati dal Santuario della Madonna della Corona, un posto magico incastonato nella roccia, che si trova nel Ferrarese».

E per un lungo fine settimana?

Togni «Sarò di parte ma nella mia terra d’origine, l’Umbria, ci sono tanti paesini medioevali che mi riportano indietro nel tempo. Mi rilassa andare nei borghi in mezzo alla natura».

Magnini «Abbiamo già in programma di scappare nel Sud della Sardegna, dove è nata Giorgia: è il nostro rifugio».

Una serie tv che avete divorato in due giorni e che suggerite?

Togni «Ho guardato tutte le stagioni di "You" e di recente mi è piaciuta "La legge di Lidia Poet"».

Magnini «Con una bimba di tre anni non è semplice seguire una serie. Le seguiamo a singhiozzo. Ma abbiamo visto tre volte "Narcos", che troviamo stupenda, e ultimamente "Manifest"».

Passioni da coltivare nei fine settimana?

Togni «Io mi dedico al giardinaggio e con mio marito ci siamo appassionati al padel. Mi piace anche fare lunghe camminate e andare in bicicletta».

Magnini «Anche io vado spesso in bici, oltre che in piscina. E poi sono appassionato di orologi. Leggo libri sull’argomento, la storia dei modelli, e ne studio il meccanismo».