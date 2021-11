Samira Lui e Ginevra Pisani, le professoresse di “L’eredità”

Samira, cosa significa essere diventata una “professoressa”?

«È una grande soddisfazione perché questo era il programma dei miei sogni e della mia infanzia. In studio provo una forte emozione perché rivivo i momenti in famiglia quando la sera, con mia madre e i miei nonni, ci riunivamo per seguire “L’eredità”».

La televisione era un suo pallino quindi?

«Amo stare davanti alla telecamera e mi piace che il pubblico da casa mi possa apprezzare per quella che sono. Questo ruolo è in linea anche con il mio carattere».

Da “maestrina”?

«È proprio così. Sono stata sempre precisina, tendo a correggere le persone, a dare consigli. Anche a scuola ero una leader. Ho sempre avuto un bel caratterino».

Cosa dicono in famiglia del suo nuovo lavoro?

«Purtroppo mia nonna Rina non ha fatto in tempo a vedermi perché è scomparsa a gennaio, ma so che da lassù penserebbe: “Guarda Samira dove è arrivata…”. Lei ha sempre assecondato i miei desideri. Dall’età di 5 anni faccio parte del coro di voci bianche del Friuli-Venezia Giulia e con cui ho girato il mondo. Mia madre è contenta però mi ha detto: “Non montarti la testa”. Lei ha sempre voluto che studiassi. Ho frequentato il Liceo artistico: diventare architetto è il mio piano B».

La bellezza è utile o si fatica il doppio per essere presi sul serio?

«L’avvenenza aiuta, ma gli altri mi hanno sempre vista come quella simpatica e non mi sono mai sentita la bella del gruppo. Non punto sul mio aspetto fisico ma sulla capacità di arrivare alle persone e farmi apprezzare per quello che ho dentro».

Come è stata accolta?

«È una grande famiglia, ospitale e protettiva. Flavio è un maestro».

E com’è il rapporto con la sua collega Ginevra?

«Siamo diventate sorelle. Non era scontato, mi ritengo molto fortunata. C’è anche da dire che è difficile litigare con me (ride)».

Nonostante lei sia nata e cresciuta a Udine, noto un accento partenopeo.

«Vivo a Roma ma da più di due anni vado spesso a Napoli per motivi di lavoro e di cuore».

Per assumere la cadenza napoletana in poco tempo significa che il cuore batte molto forte?

«Sì. È una “full immersion” d’amore»