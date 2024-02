San Valentino: i consigli (e una ricetta) di Ernst & Frau Knam per tutti gli innamorati

Quale idea più romantica di una cena a lume di candela per festeggiare San Valentino? Simona De Gregorio







Quale idea più romantica di una cena a lume di candela per festeggiare San Valentino? Se volete stupire lui, o lei, non vi resta che seguire i preziosi consigli di Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion (in arte Frau Knam) nella puntata speciale dedicata alla festa degli innamorati in onda su Food Network sabato 10 febbraio. Per l’occasione, proporranno un intero menu con piatti salati e dolci. E proprio a loro, sposati felicemente da 13 anni, abbiamo chiesto qualche suggerimento per stupire la propria dolce metà.

Per voi cosa rappresenta San Valentino?

Alessandra: «In realtà spesso lavoriamo, ognuno nella sua pasticceria, per far sì che gli altri lo trascorrano nel modo più goloso possibile (ride). Ma ci sono tanti altri momenti che cerchiamo di ritagliarci per noi».

Ernst: «Dovrebbe essere un’occasione per fare un gesto carino. Anche se sono cose che dovrebbero entrare nella routine di una coppia. Io, ad esempio, mi alzo per primo per preparare la colazione, apro ancora lo sportello dell’auto per far salire e scendere Alessandra...».

Quest’anno dove lo trascorrerete?

Ernst: «Io sarò a Milano al lavoro, mentre Alessandra trascorrerà qualche giorno in montagna con i nostri figli, dal momento che coincide con le vacanze di Carnevale».

Una meta romantica?

Alessandra: «Noi amiamo tantissimo il Giappone. Però trovo molto romantica Parigi e Venezia, che oltretutto è la mia città d’origine».

Dove avete assaggiato i dolci più buoni?

Alessandra: «In Spagna fanno una crema catalana strepitosa, mentre in Portogallo non si può fare a meno di assaggiare i Pasteis de nata (frolle ripiene di crema, ndr)».

Ernst: «Tutti i Paesi, dalla Francia alla Svizzera e il Belgio, hanno dei dolci buonissimi, ma da tedesco non posso non menzionare la torta Foresta nera (con panna, cioccolato e ciliegie, ndr)».

Come vi prendete per... la gola?

Alessandra: «Ernst cucina ottimi risotti. E degli spaghetti freddi al caviale strepitosi».

Ernst: «Lei fa l’insalata russa migliore del mondo».

Per San Valentino meglio regalare fiori o un dolce?

Ernst: «Tutti e due. A me piacciono molto le rose rosse, ma anche i tulipani. Alessandra adora le peonie. L’importante è regalare il mazzo avvolto solo dalla rafia: è semplice e chic. E per accompagnare il mazzo, una torta Afrika al cuore di lamponi (ricetta a lato, ndr)».

Una sorpresa di San Valentino che avete ricevuto uno dall’altra?

Alessandra: «Eravamo a Sanremo, durante un Festival, e si è scapicollato per cercare un gioiello che poi mi ha presentato a cena dentro una cloche: è sempre molto romantico e premuroso».

Ernst: «Per me il più bel regalo resta sempre un bacio di mia moglie».

Afrika con lamponi

Ingredienti per la Marquise

100 g di tuorli, 225 g di albumi

300 g di zucchero a velo

90 g di cacao amaro

30 g di fecola di patate

zucchero semolato q.b

Ingredienti per la Mousse Afrika

300 g di cioccolato fondente 55%

600 g di panna fresca semi montata

granella di cioccolato fondente q.b.

lamponi q.b

Montate i tuorli con 100 g zucchero a velo. A parte, montate gli albumi a neve con 200 g di zucchero a velo. Mescolate i due composti con il cacao e la fecola per incorporare bene tutti gli ingredienti. Versate su una placca da forno foderata con l’apposita carta e livellatelo con una spatola in uno strato spesso circa 5 mm. Fatelo cuocere nel forno preriscaldato a 200°C per 8-9 minuti. Infine spolverizzate con zucchero semolato.

Ora passate alla mousse. Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Assicuratevi che la temperatura non superi i 50 °C e non si abbassi sotto i 45 °C. Versate la panna semi montata nel cioccolato e mescolate con una frusta finché non si sono amalgamati perfettamente. Prendete uno stampo di metallo a forma di cuore e disponete uno strato di marquise sul fondo.

Versate la mousse nello stampo sopra la marquise e lisciate con una spatola. Mettete la torta in frigorifero per 4 ore. Togliete lo stampo, decorate con granella e in superficie con i lamponi.