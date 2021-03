Sanremo 2021: analisi del televoto e dati delle giurie

Abbiamo guardato “i carteggi” delle votazioni e li abbiamo analizzati per voi. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Come hanno vinto i Maneskin? Dopo aver provato a spiegare le ragioni della vittoria della band in modo più argomentato e “caldo”, oggi andiamo sui freddi numeri che spiegano bene cosa ha portato effettivamente al trionfo della band rock. Per farlo, partiamo dalla fine.



Ecco il voto delle tre giurie nella finale a 3.



Demoscopica (valore al 33%)

1° Ermal Meta

2° Michielin e Fedez

3° Maneskin



Sala Stampa (33%)

1° Maneskin

2° Ermal Meta

3° Michielin e Fedez



Televoto (34%)

1° Maneskin

2° Michielin e Fedez

3° Ermal Meta



Per la demoscopica la forbice è molto stretta: insomma, il pubblico si è diviso abbastanza equamente con differenze minime, di circa 0,1 e 0,2%. Abbastanza diversa è l'opinione della Sala stampa, che mette sostanzialmente in pareggio Maneskin e Ermal Meta, lasciando Francesca Michielin e Fedez sotto di circa cinque punti percentuali di distanza.

Molto diverso ma enormemente interessante è il dato del televoto: nonostante nella classifica a 26 Fedez e Francesca Michielin siano primi al televoto con il 16%, e i Maneskin intorno al 13%, nella votazione per il podio la band vola, letteralmente: pensate che i Maneskin hanno ottenuto oltre il 53% dei voti contro il 28% di Michielin e Fedez. Questo si spiega in un solo modo: il voto degli spettatori e dei fan che prima erano dedicati ai loro artisti preferiti, è per lo più confluito in finale verso gli interpreti di “Zitti e buoni”. Molto importante per i lettori (e anche per noi di Sorrisi) è la classifica finale determinata solo dal televoto. Vediamo come è andata:



1° Francesca Michielin e Fedez

2° Maneskin

3° Ermal Meta

4° Colapesce Dimartino

5° Irama

6° Willie Peyote

7° Madame

8° Annalisa

9° Orietta Berti

10° Arisa



I televoti più importanti arrivano in questa classifica a Michielin Fedez (primi) e ai Maneskin (secondi), mentre Ermal Meta si ferma all'8,4%.