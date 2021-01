Sanremo 2021: Francesca Michielin e Fedez non verranno squalificati. Ecco la decisione Rai

Ore di fiato sospeso per il brano "Chiamami per nome", involontariamente fatto ascoltare per pochi secondi tramite le Instagram Stories di Fedez (e poi cancellato)

31 Gennaio 2021 | 19:38 di Alessandro Alicandri

È arrivata la nota Rai tanto attesa! "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez parteciperà regolarmente al Festival di Sanremo 2021 dopo un'erronea pubblicazione di alcuni secondi su Instagram. Il brano si è ascoltato per pochi secondi durante le prove dei due artisti. La nota Rai chiarisce che non verrà preso alcun provvedimento in quanto la porzione del brano ascoltata è sufficientemente ridotta da non potersi considerare una diffusione del brano effettiva, mantenendo quindi le caratteristiche di brano inedito conforme al regolamento della gara (e dell'evento).