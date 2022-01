Sanremo 2022: Francesca Michielin dirige l’orchestra per Emma

Laureanda in conservatorio, metterà al servizio del pubblico le sue competenze musicali al Teatro Ariston Alessandro Alicandri







Che notizia bomba! Francesca Michielin ha appena annunciato che sarà direttrice d'orchestra per Emma a Sanremo 2022 per il brano “Ogni volta è così”. Eccole sue parole:

SI TORNA A SANREMO⚡️ - Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere.

Come di certo sapete Francesca è stata una delle artiste di spicco di Sanremo 2021 con Fedez con il brano "Chiamami per nome” che è valso un secondo posto e che è diventato poi subito un grande successo discografico. Francesca sale sul palco da una nuova prospettiva ma festeggia nel migliore dei modi i suoi primi 10 anni di carriera mettendo al servizio del grande pubblico le sue competenze musicali e la sua formazione in Conservatorio, per il quale è attualmente laureanda (ovvero in scrittura tesi). Non vediamo l'ora di vederla all'opera.

Ecco invece le parole di Emma:

Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica❤️