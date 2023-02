Sanremo 2023, cosa guardare in tv oltre al Festival

Lino Guanciale e Matilde Gioli sono tra i protagonisti de "La casa di famiglia", divertente commedia degli equivoci in onda su Canale 5 in prima serata. Sempre in tema commedia, anche se agrodolce, è "Un giorno di pioggia a New York", film del 2019 di Woody Allen (Rai Movie, 21.10). Di tutt'altro genere sono invece il thriller con Viola Davis "Widows - Eredità criminale" (Rai2, 21.20), il film documentario "Io ricordo - La terra dei miei padri" (Rai3, 21.20) e la pellicola d'azione con Sylvester Stallone "Escape Plan – Fuga dall'inferno" (Rai4, 21.20). Belen Rodriguez e "Le iene" raddoppiano con la puntata in onda venerdì su Italia 1, traghettando l'intrattenimento verso l'attualità e l'informazione, come quella di Gianluca Nuzzi in "Quarto grado" (Rete 4, 21.20).