Sanremo 2023: Gianni Morandi conduttore con Amadeus

L'annuncio è arrivato al TG1 l'11 luglio con Amadeus in smoking per l'occasione Alessandro Alicandri







L'11 luglio al Tg1 delle 20, Amadeus ha rivelato che sarà affiancato alla conduzione in tutte e 5 le serate da Gianni Morandi! Concorrente nel 2022, l'artista ha già condotto il Festival nel 2011 e nel 2012. Non solo, ha partecipato 7 volte e ha anche vinto nel 1987 con “Si può dare di più” insieme con Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri. Sarà presente tutte le serate. La notizia arriva dopo l'annuncio della presenza di Chiara Ferragni la prima e l'ultima serata. Il Festival prende forma ed è sempre più sorprendente.

Così Amadeus: «L’ho scelto perché è la storia della musica ma anche il presente, è amato da generazioni, i giovani lo amano come i genitori negli anni 60». In un video Morandi ha detto: «Amadeus, la proposta di qualche giorno fa mi ha sorpreso ed entusiasmato. Mi sono chiesto: come mai Amadeus mi vuole? Poi ho pensato: "Hai fatto tre festival straordinari, ma impegnativi e faticosi e nel 2023 avrai già compiuto 60 anni: avrai bisogno di una mano vivace e hai scelto me!”».