“Se potessi dirti addio”: trama, cast e personaggi

Dal 29 marzo Gabriel Garko e Anna Safroncik ci tengono con il fiato sospeso nella nuova fiction Mediaset







Melodramma e thriller si fondono nella nuova serie di Canale 5 "Se potessi dirti addio" che vede il grande ritorno sullo schermo di Gabriel Garko e Anna Safroncik. I due attori, per la prima volta insieme, portano in scena la storia di due anime tormentate che tra mistero e passione cercheranno di dare risposta al grande enigma che pesa sulla loro vita. Un giallo da attrazione fatale che in tre puntate da cento minuti ci fa vivere il brivido dell'ignoto, ma anche la bellezza dell'amore. La fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi prodotta da Jeki Production per RTI va in onda dal 29 marzo in prima serata su Canale 5. Nel cast anche: Myriam Catania, Clara Greco, Marco Cocci, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.

La trama:

La vita di Elena (Anna Safroncik) stimata neuropsichiatra, moglie di Lorenzo (Cristiano Pittarello) e mamma di Anita (Giulietta Rabeggiani) e Arianna (Elena Vitale) sta per essere stravolta. Tutto cambia la notte in cui suo marito muore investito da un pirata della strada. Un anno dopo l'accaduto Elena deve prendersi cura di Marcello (Gabriel Garko), il misterioso paziente tredici che ha perso la memoria in seguito a quello che tutti reputano un tentato suicidio. In realtà Marcello sembra nascondere un inquietante passato. Tra i due si instaura un rapporto che va oltre la psicoterapia e strane coincidenze del passato di entrambi sembrano unirli in un destino comune. Una particolare connessione li porterà a lottare insieme per restituire a lui la sua vita e scoprire finalmente la verità sulla morte di Lorenzo.