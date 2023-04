Serata di Coppe: i tifosi vip si scatenano davanti alla tv

L’interista Amadeus guarda tutta la partita in piedi

«Non è solo per la Champions… Ogni volta che scende in campo l’Inter, io di spettacoli ne vedo due: la partita in tv e quello che mi godo con mio marito Amadeus e nostro figlio José che la guardano. Cose da non credere!» dice Giovanna Civitillo, conduttrice e showgirl. Come in molte case infatti...

In principio era il Napoli

«La mia famiglia ha una lunga tradizione di fede calcistica: io, mio padre, mio fratello e tutti i miei parenti abbiamo sempre nutrito una grande passione per il Napoli. Ironia del destino, in casa abbiamo storicamente anche un po’ simpatizzato per l’Inter, per cui la... convivenza calcistica con Ama non ha mai creato alcun problema. E pur rimanendo di fede napoletana, mi sono lasciata prendere per mano proprio da lui, che è un tifoso... malato dell’Inter. E quindi mi sono innamorata anch’io di questa squadra».

Come chiamiamo nostro figlio?

«Quando sono rimasta incinta» dice Giovanna «il papà ha pensato subito di chiamarlo José in onore di José Mourinho, l’allenatore che ha fatto vincere all’Inter il Triplete (Champions League, Scudetto e Coppa Italia nello stesso anno, cosa mai accaduta in Italia)».

Fischio d’inizio senza cena

«Quando gioca l’Inter a casa mia si assiste a scene surreali. Intanto non si cena prima e durante la partita. Semmai si spizzica qualcosa nel tardo pomeriggio, ma velocemente. Allora compro delle pizze o del sushi. Altra regola: non si possono invitare amici o parenti a cena. Anzi, nei giorni precedenti la partita Ama e José non vogliono né vedere né sentire mio padre, mio fratello e mio nipote perché tifano per il Napoli e quindi creerebbero disturbo (ride)».

Una maglia per Kyra

Poi c’è la scelta di quale maglia indossare: «Per le partite, ogni volta, c’è la sfilata delle magliette di tutti i giocatori» dice Giovanna. «José e Ama fanno a gara per indossare quella che secondo loro porterà fortuna. Questo è solo uno dei tanti gesti scaramantici. A questo cerimoniale non può sottrarsi nemmeno la nostra meravigliosa cagnolina Kyra che i due supertifosi vestono con una maglietta nerazzurra».

Scaramanzie

«José guarda la partita sul divano, seduto a terra o sdraiato. Ama la segue per tutto il tempo in piedi. Poi c’è la scaramanzia: se segna l’Inter e per caso padre o figlio si trovano con una gamba accavallata o con il braccio teso perché stanno prendendo un bicchiere, rimangono in quella posizione fino a quando non arriva il secondo gol. Al contrario, se segnano i giocatori avversari, si cambia posizione all’istante: quella precedente non va più bene. Quando segna l’Inter tremano le pareti. Mio figlio e Ama urlano, si abbracciano, saltano, vanno avanti e indietro nel corridoio come pazzi. La povera Kyra si spaventa ogni volta e corre a rifugiarsi in braccio da me. A fine partita, se l’Inter ha perso, a casa nostra si respira un’aria triste e Ama spegne il cellulare: non vuole sentire nessuno degli amici non interisti. José da bambino piangeva. Adesso si trattiene ma rimane nervoso per giorni interi. Quando l’Inter vince sulla nostra casa batte il sole pure se fuori diluvia e partono le telefonate di presa in giro agli amici non interisti...».

Marisa laurito spinge il Napoli con i bignè

«Devo fare una premessa: il calcio per me non ha nessuna importanza» dice Piero Pedrini, compagno di Marisa Laurito.

Calcio d’inizio e sale la febbre

Detto questo, Pedrini racconta: «Guarda chi mi doveva capitare nella vita: una donna tanto straordinaria quanto distante da me, ma solo per questo motivo. Stiamo insieme da più di vent’anni, ma lo sport non è stato mai un collante nel nostro rapporto. Perché quella di Marisa non è una semplice passione per il Napoli. Il tifo diventa febbre che sale quando la squadra scende in campo. E a casa nostra se ne vedono delle belle».

Tifosa anche in tournée

«Nei periodi in cui è impegnata con gli spettacoli teatrali che la portano in giro per l’Italia, Marisa fa di tutto per non perdersi in tv il suo Napoli. Quando è a casa, se siamo noi due da soli lei non mi coinvolge perché sa che sono disinteressato al calcio. Mi dice che con me non c’è sfizio perché non le do soddisfazione, né nella vittoria né nella sconfitta. Quindi si chiude in una stanza e segue la partita da sola. La sento urlare, gioire se il Napoli segna o imprecare se la partita si mette male. Qualche volta invita gli amici per guardare la partita. In questo caso io sono il più felice di tutti. Infatti Marisa è un’ottima cuoca. Le sue non sono cene normali. Durante le partite di calcio si sbizzarrisce: 42 antipasti, 16 primi, 38 secondi (ride). Quando gioca il Napoli, dà il meglio di se stessa».

Il gioco della frittella

«Da buona partenopea» continua Pedrini «di gesti portafortuna Marisa ne conosce e ne usa a migliaia. Ce n’è uno che utilizza più di tutti: il “gioco della frittella”. Prima della partita, Marisa frigge in padella dei bignè “sciuè sciuè”, che in napoletano significa “in poco tempo e alla buona”. Solo in una di queste frittelle inserisce una dose di crema pasticciera. Quando è il momento di mangiarle ne pesca una senza vedere: se becca quella con il ripieno, il Napoli fa gol. E allora la festa comincia in anticipo. Il guaio vero è quando non trova il bignè con la crema: da quel momento è meglio darsela a gambe… Marisa, sconfortata, comincia con frasi del tipo: “Ma io non capisco! Come è successo? Chi ha preso la frittella? Qualcuno me l’ha nascosta per far perdere il Napoli”... Insomma, una tragedia!».

Trascinato allo stadio

Pedrini ricorda che «Marisa una volta mi ha portato allo stadio. La prima volta in vita mia, era domenica 28 novembre di un anno e mezzo fa, si disputava Napoli-Lazio e lei, avvolta in un meraviglioso ed elegante foulard azzurro, venne invitata come ospite speciale per l’inaugurazione della statua in bronzo dedicata a Diego Armando Maradona. Pioveva così tanto che sembrava che il cielo volesse venire giù. Cominciò la partita. Mentre io ero infastidito dalla pioggia, Marisa iniziò ad agitarsi. “Bravo di qui, bravo di lì, no, quest’azione non me la dovevi fare. Ma, insomma, che mi combini?”, tutte espressioni che di continuo le uscivano di bocca. Mai una parolaccia, devo dire. Rientrati a casa, mi ringraziò per averle fatto trascorrere una domenica fantastica: ma io non avevo fatto proprio nulla!».

Il milanista Diego Abatantuono si circonda di amici

«Vedere una partita con papà è sempre una festa» racconta Matteo Abatantuono, figlio di Diego e tifoso del Milan come il padre. «Convoca una decina di amici e poi si mangia insieme grazie a mamma, che è una grande cuoca. Lei però non guarda la partita e va in un’altra stanza davanti alla tv: l’unico gol che ha visto, per sbaglio, è stato quello di Leao contro il Sassuolo dopo 7 secondi, il più veloce della storia del Campionato...».

Si può anche gufare

Il clima è goliardico e la tolleranza domina: «Ci sono anche juventini e interisti. Ovviamente “gufare contro” e vedere le loro facce quando perdono fa parte del godimento, ma poi loro ricambiano quando perdiamo noi milanisti». Poche discussioni, a parte quelle con Ugo Conti, «ma è un gioco tra loro due, fanno sempre finta di non essere d’accordo». C’è solo una cosa che fa veramente arrabbiare Diego: la telefonata nei momenti salienti. Allora sbotta: “Ma insomma, possibile che non sappiano che sto guardando il Milan? Ma come si fa?”».

Il primo derby non si scorda mai

La passione calcistica Diego l’ha trasmessa al figlio fin dalla nascita. «La prima volta che mi portò allo stadio ero un bambino e c’era il derby, alla fine del primo tempo ero in lacrime perché stavamo perdendo 0 a 2... finì 3 a 2 per noi. Sono cose che legano per sempre! E poi ci sono i racconti, come quello del viaggio in camper con gli amici a Barcellona per la finale di Coppa dei Campioni contro lo Steaua, nel 1989: fa parte delle leggende di famiglia».

Un gol alla maniera di Diego

Al grande attore piace anche fare commenti tecnici: «Una cosa che lo manda fuori di testa è “la ripartenza dal basso”. Cos’è questa moda, dice? Perché prendere tanti rischi? Poi succede che segni il giocatore che aveva criticato fino a un minuto prima. Allora dice: “Visto che ha funzionato? Lo facevo per spronarlo...”. La sua frase tipica dopo una bella rete è: “Questo è proprio un gol alla mia maniera!”».

E chi va in bagno...

Allora chiediamo proprio a Diego com’è “un gol alla sua maniera” e lui spiega: «Sforbiciata volante all’incrocio dei pali! Stop di petto e tiro all’incrocio dei pali! Colpo di testa all’incrocio dei pali... ho i video, vuoi vederli?». Per il resto conferma le parole di Matteo e dice che aspetta il match col Napoli «con la serenità con cui si aspetta una di-partita... Inutile negarlo, sono superiori in tutto tranne che nell’allenatore, perché Pioli è un grande». Dice così per scaramanzia? «No, non credo a queste cose. Però certo, da me chi va in bagno lo fa a suo rischio e pericolo. Perché se mentre è lì facciamo un gol... eh, mi spiace, ma deve restarci dentro tutta la partita: vuol dire che porta fortuna. A meno che poi non segnino gli avversari. Allora può uscire».

Paolo Belli vuole vedere la Juventus da solo

«Sono nata in una famiglia di milanisti. Mio padre e mio fratello mi hanno educato al culto rossonero sin da quando ero in fasce» dice Deanna Preti, la moglie di Paolo Belli. «Sono cresciuta respirando un clima diciamo... anti-juventino fino a quando non ho incontrato lui, Paolo Belli, l’uomo della mia vita, quello che si dice l’anima gemella. Stiamo insieme da più di quarant’anni e lo ammetto felicemente: per amore ho cambiato squadra. Non mi sono mai pentita di avere “tradito” i miei familiari e di avere accolto tra le mie braccia la “Vecchia signora”. In verità, pur essendo tifosa, non mi appassionano molto le partite».

Se gioca la Juve, niente impegni

«Quando siamo a casa e gioca la Juve» continua Deanna «il tempo si ferma. Non posso svolgere lavori di pulizia lasciati in sospeso, evito di fare telefonate o di intrattenermi con qualche amica. Se ci sono i bianconeri alla tele bisogna concentrarsi solo sull’incontro. Se capita di sabato (ma in realtà il discorso vale anche per gli altri giorni della settimana) Paolo mi ribadisce che non vuole impegni o mi chiede di annullare quelli già eventualmente presi. Qualche volta se ne esce con folli richieste tipo: “Non puoi dire ai nostri amici se possono rinviare la festa del compleanno?”. Quando è possibile cerco di accontentarlo, altrimenti niente serate in compagnia.

Silenzio nella stanza della tv

«Tornando alle abitudini della partita, c’è un aspetto che mi piace svelare di Paolo e che, per certi versi, è insolito: mio marito ama seguire la partita completamente da solo. Mangiamo velocemente un panino e poi lui si dirige verso la stanza della tv a cui si accede da una porta scorrevole. Qualche minuto prima del fischio d’inizio Paolo indossa una maglietta della Juve, dopodiché per un ora e mezza scompare dalla circolazione. Si chiude in religioso silenzio. Non lo sento urlare né proferire una sillaba tant’è che, di tanto in tanto, mi affaccio per capire se va tutto bene. Con la Juventus non si scherza. È vero che è tutto un gioco, ma per un tifoso “malato” come mio marito una questione di orgoglio. Vi ricordo che Paolo ha cantato e arrangiato l’inno della squadra dal titolo “Juve, storia di un grande amore”! E comunque se in casa sembra di vivere 90 minuti in un acquario, quando c’è la possibilità di vedere i bianconeri dal vivo, allora Paolo diventa un’altra persona».

Allo stadio invece...

Racconta Deanna: «Allo stadio vado anch’io e assisto in diretta alla sua trasformazione. Avete presente Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Ecco, allo stadio succede questo. Con addosso la maglietta e la sciarpa bianconera va in fibrillazione. Urla, si agita, dà pacche sulla spalla, sorride, è contento o si dispera. Se la Juve vince, allora sono frizzi e lazzi. Se i bianconeri perdono, Paolo torna da me tutto triste e sconsolato e in macchina non dice nulla, mutismo assoluto. Arrivati a casa, se ne va in camera a testa bassa, e per qualche ora dice a malapena una parola. Vive la sconfitta come un lutto, e la vittoria come il più bel giorno della sua vita… Che ci posso fare? È fatto così!».

I figli di Max Giusti sono più scatenati del papà con la Roma

Racconta Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti: «Nella mia famiglia d’origine il calcio non è mai esistito. Poi ho incontrato Max: l’opera di convincimento l’ha iniziata quando eravamo fidanzati e l’ha completata quando sono nati i nostri due figli, Matteo nel 2010 e Caterina nel 2012. Da allora i tre formano una sorta di monolito votato alla fede romanista. Quando gioca la “Magica” non ce n’è per nessuno. A casa ci sono due protocolli da osservare come riti propiziatori: prima della partita Max e i ragazzi scelgono le magliette da indossare, poi allungano le tre sciarpe sullo schienale del divano come si fa alla stadio».

Carbonara giallorossa

«Altro gesto tassativo» dice Benedetta «è che non si mangia sul tavolo della cucina o della sala. Si porta una specie di scrittoio pieghevole e lo si sistema davanti alla tv. E quando gioca la Roma si mangia solo la carbonara. Durante la cena non si parla. Sono i giallorossi a condizionare gli umori. Se segna la Roma, il vocione di Max lo sentono anche i vicini. E poi applausi, urla di gioia».

Ma niente parolacce!

Ma quando i giallorossi incassano un gol? «Si scatena l’inferno» ammette Benedetta. «Max se la prende anche con l’aria che respira. Parolacce non ne dice perché ci sono i ragazzini e ci sono io che controllo. Poi la serata va avanti tra momenti di commozione, sconforto, speranza, gioia. Matteo e Caterina sono identici a lui nel manifestare la passione per la Roma. Si dimenano, si disperano, gioiscono, si esaltano. Se a casa assisto allo show di tre personaggi, allo stadio l’atmosfera non è diversa. Qualche volta lui e i figli mi convincono e così andiamo tutti e quattro all’Olimpico. In quelle occasioni però la maglietta giallorossa Max non la indossa perché in pubblico si vergogna. Non ha più il fisico di una volta da mostrare... (ride). La cosa che mi emoziona è vedere con quale orgoglio Max porta i nostri figli allo stadio. Quando Matteo e Caterina erano piccolissimi, mio marito sognava di condurli un giorno all’Olimpico e di condividere la passione per la Roma. Il suo sogno lo ha realizzato e secondo me i nostri figli, in quanto a fede calcistica, lo supereranno».