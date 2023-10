Serena Bortone: «Ho un sogno nel cassetto: fuggire su un’isola deserta!»

La giornalista ci ha invitato a pranzo a casa sua. Ne è nata una divertente chiacchierata su viaggi, amori, tacchi alti e abiti rosa... Giusy Cascio







Va in onda la sera nel weekend e a volte invece di andare in redazione, Serena Bortone, la conduttrice di “Chesarà…” su Rai3, lavora da casa, a Roma. Siamo stati a trovarla nel suo bell’appartamento con un terrazzo pieno di piante grasse. In soggiorno ci sono tanti libri impilati sul tavolo e in ogni angolo libero, e molti souvenir. Per esempio, ha più di 30 cappelli di paglia «indossati in viaggio e collezionati negli anni» spiega Serena. Siccome abbiamo citofonato alle 13 in punto, la giornalista ci invita a pranzo: «Preparo due hamburger di pollo e tacchino e dell’insalata condita con avocado e limone. Va bene?».

Benissimo. Così, mentre mangiamo, chiacchieriamo di questo suo passaggio dal pomeriggio di Rai1 alla sera di Rai3. Come sta andando?

«Sto vivendo un momento divertente e ricco di stimoli. Detesto la palude e amo smuovere le acque senza che però questo si trasformi in frenesia esistenziale».

Quando c’è un cambiamento importante come lo affronta?

«Lavoro in velocità, non mi distraggo. Brucio per le novità. Ho fatto una consulenza ayurvedica e ho scoperto di essere un tipo “Vata-Pitta”, cioè con predominanza di aria e fuoco. Dovrei alimentare di più la mia parte “acqua”, ho tutta una serie di integratori».

Spesso discute con i suoi ospiti di complotti e conflitti. Perché?

«Il conflitto è in società e quindi sui social. Se non lo rappresenti e lo eviti, non lo risolvi. Le criticità non vanno soffocate in tv, ma incanalate».

Come sceglie gli spunti di attualità per il programma?

«Leggo quattro quotidiani al giorno. E quando non lo faccio mi sento in colpa. L’ultima volta è successo ad agosto, quando sono stata in India 18 giorni. Una volta rientrata, ho dovuto recuperare, anche se la disintossicazione dalla cronaca mi aveva liberato energie mentali. Pure il lato spirituale conta».

Lei crede?

«Sì. Quand’ero bambina il viceparroco, don Carmelo, che è stato missionario in Zaire (oggi Repubblica democratica del Congo, ndr), mi faceva presentare degli spettacolini in oratorio. L’educazione cattolica mi ha insegnato a trattare tutti allo stesso modo e con rispetto».

Infatti, noto che in corridoio c’è una sua foto da piccola, vestita da suora per Carnevale. L’hamburger era ottimo, le spiace se ci alziamo da tavola e curiosiamo in giro per casa?

«Certo, vi ho invitato apposta!».

Iniziamo dal frigorifero.

«(Apre lo sportello, ndr) C’è un po’ di tutto. E non può mancare una bottiglia di spumante. Non si sa mai, potrebbe arrivare una notizia da festeggiare».

E cosa c’è sul suo comodino?

«Venga: piume, blocchetti per gli appunti, matite, fiori, amuleti vari».

Possiamo aprire anche l’armadio per vedere il colore dominante?

«Prego, si accomodi».

Direi il rosa, a naso.

«Esatto, il colore del femminismo. Ha visto “Barbie”, il film? A me è piaciuto molto. Anche se da piccola non giocavo con le bambole: ero una bambina “performante”, sgobbavo tanto, anche a pianoforte (nello studio c’è la prova: un diploma ottenuto a 10 anni, ndr)».

Per le sue scarpe con i tacchi alti ha uno stanzino a parte?

«Sì, ed è l’angolo preferito di mia nipote Bianca. Quando viene a trovarmi gliele presto o gliele regalo».

Dove dormono i gatti?

«Dove vogliono. Pierre, da Pierre Bezuchov di “Guerra e pace”, e Chéri, come “Chéri” di Colette, sono viziati».

Nomi colti. Ma cos’è la cultura?

«La capacità di far proprie le informazioni ricevute da libri, musica, viaggi, vita vissuta. E soprattutto la voglia di condividerle con gli altri. Non c’è cultura senza scambio, anche in tv».

Lascerebbe la tv per fare altro?

«Non ho mai pensato di avere la “vocazione” per la televisione. Mai dire mai. La fuga è la più grande libertà, io sono sempre in fuga. Vagheggio la sparizione su un’isola deserta (ride)».

Serena, ormai siamo in vena di confidenze: adesso è innamorata?

«Lo sono sempre».

Ha convissuto in passato, cosa non fa per lei della vita di coppia?

«Sto bene in coppia, ma arriva sempre il momento in cui è necessario scendere a compromessi. E io mi sono chiesta: “Meglio essere infelici in due o felice da sola?”».

Darei una sbirciatina al letto...

«Spesso ci lavoro, sul letto, come faceva Winston Churchill. Ma perché? Che cosa vuole scoprire?».

Se dorme con la federa di seta. Pare abbia un effetto antirughe sulla pelle e anticrespo sui capelli.

«E funziona davvero? Devo assolutamente provare».