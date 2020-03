Serie tv, film e programmi da vedere a marzo e aprile sui canali Mediaset

19 Marzo 2020 | 11:48 di Giulia Ausani

Novità assolute come la serie evento "La cattedrale del mare", attesi ritorni come la seconda stagione di "New Amsterdam" e grandi successi cinematografici come "John Wick". Per non parlare poi degli irrinunciabili appuntamenti quotidiani, da "I Simpson" a "La signora in giallo". A marzo e aprile sui canali Mediaset ci aspetta questo e molto altro.

Di seguito trovate la programmazione completa di Rete 4, Canale 5 e Italia 1, ma anche degli altri canali Mediaset (Iris, Focus, TopCrime, 20, Cine34 e Italia 2) e dei canali Premium.

Canale 5 Su Canale 5 il 10 aprile debutta in prime time "La cattedrale del mare", serie evento tratta dall'omonimo bestseller ambientato nella Barcellona del XIV secolo. Il 26 marzo va invece in onda "Puoi baciare lo sposo", commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore e Salvatore Esposito. Prossimamente arriveranno anche "Viaggio nella grande bellezza", documentario con Cesare Bocci dedicato a San Francesco e al Medioevo, la seconda stagione di "New Amsterdam" e "L'ora della verità", una saga contemporanea ambientata in Corsica che segue tre generazioni di donne. Continuano inoltre gli appuntamenti quotidiani con "Beautiful" (in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 e la domenica alle 14.00), "Una vita" (dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30) e "Il Segreto" (dal lunedì al venerdì alle ore 16.35).

Italia 1 Su Italia 1 il 22 marzo va eccezionalmente in onda il primo episodio di "The Mandalorian", serie Disney ambientata nell'universo di Star Wars che sarà interamente disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, in arrivo in Italia il 24 marzo. Fino al 7 aprile ogni settimana ci aspetta un doppio appuntamento con i film della saga di Harry Potter, in onda in prima serata il lunedì e martedì. Dal 25 marzo invece appuntamento con i primi due film della saga di John Wick, con protagonista Keanu Reeves nei panni di un sicario. Il lunedì e il martedì in terza serata va in onda la prima volta in chiaro "Legacies", serie spin-off di "The Originals" che segue una nuova generazione di ragazzi dai poteri sovrannaturali alla Salvatore School di Mystic Falls. In onda il lunedì e il martedì in terza serata. Nella fascia pomeridiana continuano gli appuntamenti con "I Simpson" (dal lunedì al venerdì alle 14) e con "The Big Bang theory" (dal lunedì al venerdì alle 15.25). Continua anche la messa in onda di film per tutta la famiglia alle 16: tra i titoli da non perdere anche "La bella e la bestia" e la saga di "Shrek". Dal lunedì al venerdì alle 9.30 vanno in onda tre episodi giornalieri della prima stagione di "The Flash", e alle 19.30 continua l'appuntamento con le repliche di "C.S.I. Las Vegas".

Rete 4 Su Rete 4, dal 29 marzo ci aspettano quattro appuntamenti con Russell Crowe. Verranno infatti trasmessi "Il Gladiatore", "Un'ottima annata", "The next three days" e "Robin Hood". Continuano inoltre gli appuntamenti quotidiani con "La signora in giallo" (in onda dal lunedì al venerdì alle 13) e con "Tempesta d'amore" (dal lunedì al venerdì alle 19.40).

Gli altri canali Mediaset Su 20 il 19 e 20 marzo e il 2 aprile vanno in onda i film di "Matrix". Il 23 marzo invece tocca a "Rogue One: a Star Wars story", prequel della saga di Guerre Stellari. Il 29 marzo va in onda "Survivor" e il 5 aprile "Pacific Rim". Inoltre continua l'appuntamento settimanale con la terza stagione di "Lucifer", tutti i mercoledì in prima serata. Su Cine34, la rete dedicata al cinema italiano, il 21 marzo va in onda in prima visione assoluta lo spaghetti-western "Bandidos". Ogni domenica, in prima e seconda serata, vanno in onda i film culto dell'attore Tomas Milian: il 22 marzo tocca a "La banda del Trucido" e "Il Consigliori". Lunedì 23 marzo la rassegna Supercult è dedicata a Renato Pozzetto con "Miracolo italiano" e "Noi uomini duri" in prima e seconda serata. Il 29 marzo va in onda la commedia "Il ragazzo di campagna" e il 5 aprile "Grandi Magazzini". Su TopCrime dal 22 marzo vanno in onda i film tv de "La signora in giallo", mentre il 29 marzo tornano le indagini del Tenente Colombo. Il 4 aprile arrivano tutti i film tv sulle storie di Agatha Christie, maestra del giallo. Intanto tutti i giovedì alle 21.15 continua l'appuntamento con la 20esima stagione di "Law & Order: SVU". Su Iris il 22 marzo va in onda in prima visione in chiaro il thriller "Regression" con Ethan Hawke ed Emma Watson. Il 23 marzo in prima serata tocca alla versione integrale del capolavoro horror "L'esorcista". Il 29 marzo appuntamento con "Eyes wide shut", il 5 aprile con "Salvate il soldato Ryan". Il primo aprile va in onda "Get on up", biopic su James Brown. Su Focus, dal 23 marzo ogni lunedì in prima serata ci aspetta un appuntamento con un diverso documentario sulla seconda guerra mondiale: "Le basi segrete dei nazisti", "Dittatori del Novecento" e "Campi di battaglia". Il 26 marzo parte la rassegna "Universo misterioso" di Luigi Bignami: ogni giovedì alle 21.15 ci aspettano sei appuntamenti dedicati ad astronomia e astrofisica. Il 17 aprile Bignami presenta "Apollo 13: i tredici fattori della salvezza", seguito dal film documentario "La grande corsa allo spazio". Il 23 aprile invece verrà ripercorsa la storia del telescopio spaziale Hubble. Per finire, su Italia 2 proseguono i soliti appuntamenti con i cartoni animati di "Lupin", "Holly e Benji", "Dragonball" e "One piece". Continua anche la maratona di "Friends" con un doppio appuntamento quotidiano, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16 alle 18.30. In arrivo anche grandi successi cinematografici come la saga di "Hunger Games", "Split", "Ted" e "Una notte da leoni".



Canali Premium Su Premium Cinema il 20 marzo va in onda in prima visione assoluta "The Mule", film diretto e interpretato da Clint Eastwood che racconta la storia di un veterano della seconda guerra mondiale noto come il più anziano ed efficace corriere della droga di sempre. Il 27 marzo invece tocca a "Il gorilla", film di Luca Miniero con la voce di Claudio Bisio. Su Premium Action il 24 marzo debutta "Batwoman", nuova serie con protagonista Ruby Rose nei panni del celebre personaggio tratto dai fumetti della DC. Dal 16 maggio invece prende il via il nuovo mega cross-over "Crisis on infinite Earth" che coinvolge tutte le serie sui supereroi DC con episodi collegati tra loro di "Supergirl" (il 16 maggio alle 21.15), "Batwoman" (il 19 maggio), "The Flash" (il 21 maggio), "Arrow" (il 22 maggio) e "DC's Legends of tomorrow" (il 22 maggio alle 22). Su Premium Stories il 28 maggio arriva la terza stagione del revival di "Will & Grace", mentre il 16 aprile arrivano i nuovi episodi di "The bold type". Su Premium Crime dal 6 maggio andrà in onda la terza stagione di "The Sinner", con Matt Bomer e Chris Messina tra le new entry del cast. Per quanto riguarda gli appuntamenti settimanali di Premium Stories, ogni lunedì vanno in onda gli episodi della stagione finale di "Shameless"; il martedì tocca alla seconda stagione di "God friended me"; il mercoledì va in onda la quarta stagione di "Riverdale". Il giovedì ci aspettano i nuovi episodi di "Manifest" e il venerdì quelli della quinta stagione di "Chicago Med". Sabato tocca a "The good place" e la domenica a "Young Sheldon".

