10 serie animate per adulti da vedere in streaming

I coniugi Belcher, i loro due figli e il loro ristorante di hamburger: TV Guide l’ha classificato come uno dei 60 migliori cartoni animati televisivi di tutti i tempi, è stato nominato all’Emmy come miglior programma d’animazione per ben sette volte consecutive e ne ha vinti due, nel 2014 e nel 2017. Dodici stagioni, a cui si aggiungerà l’anno prossimo anche un film, “Bob’s Burgers – The movie”.

Su Disney+