10 serie storiche tra realtà e finzione da vedere in streaming

In un piccolo villaggio vichingo, nel 790 d.C., si lotta per il potere, per la rivalità tra fratelli, per l’uguaglianza di genere, per i tradimenti e l’amicizia. Tre stagioni da sei episodi l’una, girate prima in norvegese e poi in inglese, che hanno incollato davanti allo schermo un milione di spettatori norvegesi – una cifra altissima, considerando che tutto il Paese ha una popolazione di circa 5 milioni in tutto.

Su Netflix