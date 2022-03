10 serie tv ambientate negli Anni 60 da vedere in streaming

Serie drammatiche, commedie e miniserie che raccontano uno fra i più importanti decenni dello scorso secolo Rachel Brosnahan ne “La fantastica signora Maisel” – Foto di Christopher Saunders. Credit: © Amazon Prime Video Luca Fontò







La quarta stagione de “La fantastica signora Maisel” è approdata lo scorso 18 febbraio su Prime Video: non più nella sua interezza, come è sempre successo, ma gli episodi sono stati rilasciati due per volta ogni settimana. La serie creata da Amy Sherman-Palladino, già vincitrice di 20 Emmy Award, riparte dalla disastrosa situazione in cui avevamo lasciato la sua protagonista “Midge” Maisel: ancora scottata dal licenziamento di Shy Baldwin, schiacciata dal debito economico nei confronti del suocero alle prese con la tragica gestione del denaro della sua agente Susie, che ha perso tutto alle scommesse…

A interpretare la stand-up comedian del titolo ci pensa sempre l'instancabile Rachel Brosnahan, balzata alle scene per il suo ruolo in “House of cards” e già passata da un’altra serie ambientata nello stesso periodo, “Crisis in six scenes” di Woody Allen: gli indimenticabili anni 60 hanno fatto spesso da sfondo alle vicende raccontate sul grande e soprattutto sul piccolo schermo: ecco dieci titoli che lo dimostrano, disponibili su tutte le piattaforme.